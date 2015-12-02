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亚洲 | 2015年 12月 2日 星期三 15:30 BJT

全球金市：金价守住涨幅但前景偏空，等待美国非农就业数据公布

“金价走势主要还是要取决于美国货币政策，”永丰金融集团研究部主管涂国彬表示。“在美联储12月中开会前，金价都将在当前水准附近整理。”

他补充称，预期的美国加息将拖累金价跌至1,000美元水准。

荷兰银行周二维持看空2016年金价，主要基于美联储明年将缓慢升息的预期。荷兰银行并称，未来数月内金价可能跌破每盎司1,000美元。

交易员将关注周五美国非农就业报告，以研判经济力道及其对于美联储利率决定的影响。

美元周二从八个半月高位跌落，因数据疲弱，但周三美元微升。、

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价格 变动 涨跌%

现货金 1067.8 -1.31 -0.12

现货银 14.13 -0.067 -0.47

现货铂金 837.5 -1.23 -0.15

现货钯金 537.98 -0.24 -0.04

COMEX期金 1067 3.5 0.33

COMEX期银 14.16 0.077 0.55

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 刘秀红/李爽 审校 白云/张若琪)

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