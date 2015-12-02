全球金市：金价守住涨幅但前景偏空，等待美国非农就业数据公布

《路透晚报》--1月20日日间新闻摘要（中港台）
在连续走平三个季度之后，中国四季度GDP增速微升至6.8%，略超市场预期，为2016年画上漂亮的句点。中国经济短周期反弹，得益于汽车销售带动下消费的稳中有升，以及房地产投资等的惯性增长，预计会延续到今年一二季度。
“金价走势主要还是要取决于美国货币政策，”永丰金融集团研究部主管涂国彬表示。“在美联储12月中开会前，金价都将在当前水准附近整理。”
他补充称，预期的美国加息将拖累金价跌至1,000美元水准。
荷兰银行周二维持看空2016年金价，主要基于美联储明年将缓慢升息的预期。荷兰银行并称，未来数月内金价可能跌破每盎司1,000美元。
交易员将关注周五美国非农就业报告，以研判经济力道及其对于美联储利率决定的影响。
美元周二从八个半月高位跌落，因数据疲弱，但周三美元微升。、
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价格 变动 涨跌%
现货金 1067.8 -1.31 -0.12
现货银 14.13 -0.067 -0.47
现货铂金 837.5 -1.23 -0.15
现货钯金 537.98 -0.24 -0.04
COMEX期金 1067 3.5 0.33
COMEX期银 14.16 0.077 0.55
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 刘秀红/李爽 审校 白云/张若琪)
在连续走平三个季度之后，中国四季度GDP增速微升至6.8%，略超市场预期，为2016年画上漂亮的句点。中国经济短周期反弹，得益于汽车销售带动下消费的稳中有升，以及房地产投资等的惯性增长，预计会延续到今年一二季度。
路透台北1月20日 - 台湾经济部周五公布，12月外销订单金额较上年 同期升6.3%，低市场预估的成长8.9%。分析师认为，由电子产品带动的复 苏高峰已经过去，目前持平看待2017年外销订单表现。 经济部表示，2016年外销订单4,445.4亿美元，较上年减少72.8亿美 元或减1.6%。 2016年12月(%) 2016年11月(%) 外销订单 +6.30 +7.00 路透调查 +8.90 -- 订单区域 中国大陆(含港) +11.2 +12.00 美国 +8.7 +10.1 欧洲 +7.9 +3.5 日本 -2.6 -0.4(完)
路透上海1月20日 - 中国最大水利企业--长江电力 周五盘后刊登业绩快报，去年公司实现净利210.15亿元人民币，同比增长82.43%，主要因去年收购川云公司，全资拥有两座大型水电站，令公司装机规模和发电量大幅提升。