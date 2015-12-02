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亚洲 | 2015年 12月 2日 星期三 15:28 BJT

日本债市：公债价格收平，未能守住因疲弱美国数据录得的涨幅

10年期现债 收益率持平，报0.320%。

较长天期公债表现落后，周四和下周二都有长券标售。

20年券收益率 升0.5个基点至1.065%，30年券收益率 升1.5个基点至1.390%。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 -0.015% -0.5 -0.010%

五年期公债 0.035% +0.0 0.035%

10年期公债 0.320% +0.0 0.320%

20年期公债 1.065% +0.5 1.060%

30年期公债 1.390% +1.5 1.375%

10年期公债期货 <0#JGB:> 148.56 +0.00 148.56

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

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台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 白云/张若琪/张明钧 审校 李爽/于春红)

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