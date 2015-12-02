表格：外资在韩国股市卖超3,178亿韩元

《路透晚报》--1月20日日间新闻摘要（中港台）
在连续走平三个季度之后，中国四季度GDP增速微升至6.8%，略超市场预期，为2016年画上漂亮的句点。中国经济短周期反弹，得益于汽车销售带动下消费的稳中有升，以及房地产投资等的惯性增长，预计会延续到今年一二季度。
路透首尔12月2日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0720GMT，外资在韩国股市卖超3,178亿韩元。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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12月 2日 -317.8 12.1 120.0
^12月 1日 113.4 47.0 -212.8
11月30日 -538.3 54.1 366.0
11月27日 -29.4 21.3 -136.4
11月26日 66.1 159.9 -290.3
11月25日 -199.4 75.6 15.3
11月24日 -181.8 229.5 -125.0
11月23日 -104.0 168.1 -198.0
11月20日 -174.8 144.5 -117.5
11月19日 289.9 338.4 -767.8
11月18日 -142.9 24.0 40.0
11月17日 -164.6 156.9 -83.5
11月16日 -236.2 11.2 116.5
11月13日 -210.9 -44.6 111.1
11月12日 -220.8 -23.5 105.7
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本月以来 -204.4 59.2 -92.8
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今年以来 -537.7 -3,248.6 880.3
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注：^ 12月1日为修正后数据。(完)
在连续走平三个季度之后，中国四季度GDP增速微升至6.8%，略超市场预期，为2016年画上漂亮的句点。中国经济短周期反弹，得益于汽车销售带动下消费的稳中有升，以及房地产投资等的惯性增长，预计会延续到今年一二季度。
路透台北1月20日 - 台湾经济部周五公布，12月外销订单金额较上年 同期升6.3%，低市场预估的成长8.9%。分析师认为，由电子产品带动的复 苏高峰已经过去，目前持平看待2017年外销订单表现。 经济部表示，2016年外销订单4,445.4亿美元，较上年减少72.8亿美 元或减1.6%。 2016年12月(%) 2016年11月(%) 外销订单 +6.30 +7.00 路透调查 +8.90 -- 订单区域 中国大陆(含港) +11.2 +12.00 美国 +8.7 +10.1 欧洲 +7.9 +3.5 日本 -2.6 -0.4(完)
路透上海1月20日 - 中国最大水利企业--长江电力 周五盘后刊登业绩快报，去年公司实现净利210.15亿元人民币，同比增长82.43%，主要因去年收购川云公司，全资拥有两座大型水电站，令公司装机规模和发电量大幅提升。