更新版 1-台湾货币市场：短率持稳，市场钱多短票及RP市场再掀降息风

* 隔拆利率持稳，惟市场资金分配不均 * 寿险资金涌入，部分短票利率杀至0.34% * 大型券商开第一枪，RP利率各调降1基点 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北12月2日 - 台湾银行间拆款利率周三持稳。资金调度人士表示，今天 整体资金虽然非常宽松，惟分配不均，即使是往常资金充裕的大型银行，因调整基 数无法提供大量资金供拆出。 不过，资金调度人员普遍指出，由于市场资金依旧充沛，今天仍可轻易的拿到 钱，利率亦无变化，隔拆维持在0.300%低水准。 〞我们今天有点小小紧张，因为资金没有那么宽松了。〞一位大型商银资调人 员说。 他表示，以往都是他主动打电话向同业推销资金，但今天刚好相反，需求比平 常多，不仅到期续做，还有新的需求者打电话要钱，惟手中剩余资金有限，无法满 足对方需求。 一大型金融机构资调人员亦称，今天确有银行出现较大的资金缺口，四处打电 话找钱。 今日收盘 上日收盘 隔夜银行间拆款加权平均利率 0.301% 0.300% --隔夜拆款利率区间 0.270-0.325% 0.270-0.320% --一周拆款利率区间 0.280-0.375% 0.280-0.370% **短票利率下调压力增** 短票市场方面，票券公司交易员称，今天发票量虽略增，但大型寿险公司资金 持续涌入，使短票利率下调压力渐增，由于寿险公司资金庞大，部分短票利率直接 从昨天的0.36%下杀至0.34%，约占卖票金额的30%。 〞银行端的短票利率还是在0.37%，但寿险公司今天开始做0.34%了。〞一位大 型票券公司交易员说。 他们指出，在整体市场资金已经非常宽松之际，12月起又多了一个新的竞争者 抢进，且寿险公司金额庞大，料将把短票利率往下带。 另一大型票券公司主管亦称，今天发票量虽较昨天略为增加，但新竞争者一口 气瓜分近半短票，瞬间半数短票利率成交于0.36%。 今日大型票券商与银行间承作的自保30天短票与上日大致相同，主要成交在0.3 7%，惟寿险公司成交于0.36%及0.34%；60天期、90天期短票利率主要成交在0.38%和 0.39%；上日亦同。 集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率 在0.376%，前日为0.371%；上日区间为0.370-0.470%，前日则介于0.360-0.410%间 ；上日成交量14.43亿台币，前日72.90亿台币。 台湾央行今日共发行2,351.5亿台币定存单；与今日存单到期金额2,351.50亿台 币相较，存单发行余额无增减。 本周到期定存单金额共1兆3,535.2亿台币，分别为：周四2,476.50亿及周五258 .00亿。 拆款中心资料 显示，周三超额准备为356亿台币，累积超额准备8,905亿 台币、加计前期1%的超额准备达9,918亿台币。 **券商开第一枪降RP利率* 债券附买回(RP)市场方面，证券商交易员表示，今天市场资金还是很多，试着 压低利率，把公债和公司债RP各下调1个基点，分别别降至0.38%及0.48%，没想到客 户欣然接受。 尚未降RP利率的大型券商交易员亦称，今天虽维持原利率，但已开始试探客户 的态度，料现行利率只能再撑两三天。 〞今天RP利率动了，投信和寿险钱多到不行，只好降利率，没想到客户居然欣 然接受，有点出乎预料之外，我猜客户不是欣然而是无奈的接受。〞一位大型证券 商交易员说。 他表示，今天对RP利率开第一枪，调降RP利率，主因是银行拒收存款，资金大 举涌入货币型基金，致投信公司钱满为患；但目前比较担心是年底的年关资金。 今天证券商10天期公债的附买回利率主要成交利率0.38-0.40%，上日主要成交 在0.39-0.40%；10天期以上公司债RP主要成交在0.48-0.49%，上日为0.49%。债券附 买回成交利率高低，与票券商及各金融机构的信评条件/议价能力和承作对象各有不 同，因此成交利率区间差异相当大。 在票券商方面，交易员说，今天RP利率维持不变，惟投信及寿险业均被钱淹没 ，持续四处疯狂找券，因市场普遍缺券，最近对于投信回钱都是〞小欢迎〞，主要 是券供不应求。 〞投信笑我们这么大的公司居然没券，我回他说，你没有看到钱已经淹到快把 我们的招牌盖住了吗？〞一位大型票券公司交易员说。 他表示，市场钱多券少，投信大笔资金都没有地方塞，利率则维持在原水准， 但公债RP已无0.33%的利率。 他们并称，时值迈入12月，距离年关仅剩不到一个月时间，为避免年关资金调 度出问题，这两天开始控管资金落点在30日及31日的资金，对于指定资金落点在该 两天者利率即下调。 今天大型票券商与金融机构承作的短天期债券利率与上日同水准相近；短天期 公债附买回利率区间落在0.30-0.32%，上日则为0.30-0.33%；短天期公司债附买回 利率区间在0.34-0.36%，上日亦同。(完) (记者 罗两莎 ；; 审校 杨淑祯)