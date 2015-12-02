标题新闻：瑞典汽车商沃尔沃称将在美国裁员734人，之前其决定减产以因应北美市场需求下降

亚洲橡胶：TOCOM期胶收挫4.3%，尾随沪胶跌势
路透东京1月20日 - 东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周五收挫4.3%，受上海期胶大跌拖累；此前传出泰国政府计划出售橡胶库存，以减轻供应短缺。
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路透东京1月20日 - 东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周五收挫4.3%，受上海期胶大跌拖累；此前传出泰国政府计划出售橡胶库存，以减轻供应短缺。
路透台北1月20日 - 台湾经济部周五公布，12月外销订单金额较上年 同期升6.3%，低市场预估的成长8.9%。分析师认为，由电子产品带动的复 苏高峰已经过去，目前持平看待2017年外销订单表现。 经济部表示，2016年外销订单4,445.4亿美元，较上年减少72.8亿美 元或减1.6%。 2016年12月(%) 2016年11月(%) 外销订单 +6.30 +7.00 路透调查 +8.90 -- 订单区域 中国大陆(含港) +11.2 +12.00 美国 +8.7 +10.1 欧洲 +7.9 +3.5 日本 -2.6 -0.4(完)
路透上海1月20日 - 中国最大水利企业--长江电力 周五盘后刊登业绩快报，去年公司实现净利210.15亿元人民币，同比增长82.43%，主要因去年收购川云公司，全资拥有两座大型水电站，令公司装机规模和发电量大幅提升。