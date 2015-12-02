欧元债市：公债收益率微升，投资人对欧洲央行利多措施预期降温

“投资者有点担心期望过高，之前期待得实在是太多，一些人现在开始另作打算。”荷兰合作银行分析师Lyn Graham-Taylor说道。

10年期德国公债收益率 上涨2个基点至0.48%，进一步远离上周末触及的一个月低点0.439%。两年期德债收益率 微升到负0.42%，脱离周二低点负0.43%。

周二出炉的欧元区失业数据略微好于预期，投资者目前等待稍晚公布的欧元区11月通胀率初值。

一些分析师称，即便整体通胀好于预期，但若更深入的分析数据，仍会发现数据支持央行有必要很快采取政策行动。

10年期德债和美债的利差报在1.77%，非常接近今年早些时候创下的纪录高位。（完）

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