欧元债市：公债收益率微升，投资人对欧洲央行利多措施预期降温

《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
“投资者有点担心期望过高，之前期待得实在是太多，一些人现在开始另作打算。”荷兰合作银行分析师Lyn Graham-Taylor说道。
10年期德国公债收益率 上涨2个基点至0.48%，进一步远离上周末触及的一个月低点0.439%。两年期德债收益率 微升到负0.42%，脱离周二低点负0.43%。
周二出炉的欧元区失业数据略微好于预期，投资者目前等待稍晚公布的欧元区11月通胀率初值。
一些分析师称，即便整体通胀好于预期，但若更深入的分析数据，仍会发现数据支持央行有必要很快采取政策行动。
10年期德债和美债的利差报在1.77%，非常接近今年早些时候创下的纪录高位。（完）
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(编译 蔡美珍/高琦 审校 白云/李爽)
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
1、以下为中国人民银行2017年第一季度所进行的各期逆回购操作金额和利率(亿元人民币) ： 操作 七天 14天 28天 当日逆回 当日逆回 购 购 日期 规模 利率 规模 利率 规模 利率 操作总量 余额 1月20日 -- -- 500 2.40% 600 2.55% 1,100 19,500 1月19日 1,000 2.25% -- -- 1,500 2.55% 2,500 18,550 1月18日 2,000 2.25% -- -- 2,600 2.55% 4,600 16,650 1月17日 1,000 2.25%
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国数字地图内容及地理位置服务提供商四维图新寻求1亿美元三年期贷款，为一宗海外并购提供资金。