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债券 | 2015年 12月 2日 星期三 17:20 BJT

英国金融：央行或许会对以租养房市场采取行动--副总裁康利夫

康利夫还对BBC表示，英国央行在关注银行业者对消费者的贷款，但不认为这对经济构成即刻的威胁。

“目前，我认为这样的增速是可控的，但需要关注，”他说。

在金融时报的另一篇专访中，康利夫重申认为英国央行下一个利率动作将是加息。此前英国央行首席经济学家霍尔丹曾表示，由于存在全球经济进一步放缓或伤及英国的风险，不排除降息的可能。

“我认为有迹象显示薪资增长在复苏，也见到生产力复苏迹象...但我是以数据为根据的,”他对金融时报说.(完) (编译/审校 蔡美珍/王洋/高琦)

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