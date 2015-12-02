英国金融：央行或许会对以租养房市场采取行动--副总裁康利夫

康利夫还对BBC表示，英国央行在关注银行业者对消费者的贷款，但不认为这对经济构成即刻的威胁。

“目前，我认为这样的增速是可控的，但需要关注，”他说。

在金融时报的另一篇专访中，康利夫重申认为英国央行下一个利率动作将是加息。此前英国央行首席经济学家霍尔丹曾表示，由于存在全球经济进一步放缓或伤及英国的风险，不排除降息的可能。