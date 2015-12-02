日本个股：TDK社长暗示，明年将获得更多苹果手机配件订单

路透东京12月2日 - 日本电子原材料及元器件生产商TDK株式会社 社长上釜健宏(Takehiro Kamigama)周三表示，该公司预计明年将从其主要北美客户赢得更多订单，据了解他指的是苹果 ，因新款iPhone手机性能将明显改善。

“对明年的期望值较高，”上釜健宏接受路透专访时表示，暗示下一代iPhone手机的高频滤波器性能将更加明显。他拒绝确定预计中的订单数量。(完) (编译 李爽 审校 于春红)