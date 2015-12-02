台湾汇市：台币放量跌破32.9续探两周低位，短线随外资进出震荡整理

* 台币放量跌破32.9续创两周新低 * 短线持续随外资进出震荡整理 * 明日台币实质交易区间暂看32.600-32.700 路透台北12月2日 - 台币兑美元 周三放量贬破32.900整数关口，续探两周收盘 低位，并录得连五日跌势；汇银人士称，短线外资买卖汇需求强劲，强势主导台币走势，但 外资交投欠缺一致性方向，早盘外资积极汇出引领实质汇价趋贬，午后转趋汇入略收敛贬幅 ，走势略显震荡整理。 他们指出，今日台北外汇成交量能扩大至11.4亿美元，创逾两个月大量，主要交投来自 早盘外资畅旺的美元买需，午后外资交投转趋持稳及偏向汇入，目前台币实质汇价在32.700 上方略见部分美元卖需，短期料暂在32.700附近震荡盘整。 〞现在没方向，就跟外资FLOW跑就对了。〞一位大型官股商银交易员说。 另位大型外银交易员表示，可能因为年底外资持续有调节部位的需求，才会出现外资进 出步调不一致的情况，这个情形仍将持续左右台币走势，不过今日台币实质汇价续贬乏力， 也不排除短线台币转而趋升靠向区间高位。 今日台币主要交易区间在32.660-32.724，上日在32.550-32.700；交易员预估，明日台 币主要交易区间料在32.600-32.700间。 周三台币收在32.903，创两周新低；此前收盘新低为11月18日的33.007；今天韩元KRW =KFTC收报1,164.3，上日收报1,158.0。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，今日尾盘一个月美元/台币换汇点溢价幅度 较上日稍有缩减。指标一个月美元/台币远汇 尾盘报32.702/32.742，上日收 在32.665。 台湾股市周三微幅收跌，报8,457.40点。 证交所今日资料显示，外资及陆 资在台股买超4.72亿台币，连两个交易日买超共计90.02亿台币。 随着外资抛售韩股，且美元略微升向八个半月高位，韩国韩元周三跌至近两周低位，从 而领跌亚洲新兴货币。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交 上日 元 量 报价 亿美 元 台北外汇经纪公 32.903 32.832 32.660-32.903 32.700 11.41 9.21 司 元太外汇经纪公 32.901 32.830 32.677-32.901 32.680 4.12 4.04 司 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.010/0.020 0.020/0.035 美元/台币六个月期 -0.040/-0.020 -0.025/0.000 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 詹静宜; 审校 黄凯)