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亚洲 | 2015年 12月 2日 星期三 17:27 BJT

台湾汇市：台币放量跌破32.9续探两周低位，短线随外资进出震荡整理

* 台币放量跌破32.9续创两周新低
    * 短线持续随外资进出震荡整理
    * 明日台币实质交易区间暂看32.600-32.700

    路透台北12月2日 - 台币兑美元 周三放量贬破32.900整数关口，续探两周收盘
低位，并录得连五日跌势；汇银人士称，短线外资买卖汇需求强劲，强势主导台币走势，但
外资交投欠缺一致性方向，早盘外资积极汇出引领实质汇价趋贬，午后转趋汇入略收敛贬幅
，走势略显震荡整理。
    
    他们指出，今日台北外汇成交量能扩大至11.4亿美元，创逾两个月大量，主要交投来自
早盘外资畅旺的美元买需，午后外资交投转趋持稳及偏向汇入，目前台币实质汇价在32.700
上方略见部分美元卖需，短期料暂在32.700附近震荡盘整。
    
    〞现在没方向，就跟外资FLOW跑就对了。〞一位大型官股商银交易员说。
    
    另位大型外银交易员表示，可能因为年底外资持续有调节部位的需求，才会出现外资进
出步调不一致的情况，这个情形仍将持续左右台币走势，不过今日台币实质汇价续贬乏力，
也不排除短线台币转而趋升靠向区间高位。
    
    今日台币主要交易区间在32.660-32.724，上日在32.550-32.700；交易员预估，明日台
币主要交易区间料在32.600-32.700间。
    
    周三台币收在32.903，创两周新低；此前收盘新低为11月18日的33.007；今天韩元KRW
=KFTC收报1,164.3，上日收报1,158.0。
    
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，今日尾盘一个月美元/台币换汇点溢价幅度
较上日稍有缩减。指标一个月美元/台币远汇 尾盘报32.702/32.742，上日收
在32.665。 
    
    台湾股市周三微幅收跌，报8,457.40点。 证交所今日资料显示，外资及陆
资在台股买超4.72亿台币，连两个交易日买超共计90.02亿台币。 
    
    随着外资抛售韩股，且美元略微升向八个半月高位，韩国韩元周三跌至近两周低位，从
而领跌亚洲新兴货币。 
        
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 16:00             台币/美   上日收盘  波动区间        开盘价    成交  上日 
                        元                                         量  
                      报价                                       亿美  
                                                                   元  
 台北外汇经纪公     32.903     32.832   32.660-32.903  32.700   11.41   9.21
 司                                                                    
 元太外汇经纪公     32.901     32.830   32.677-32.901  32.680    4.12   4.04
 司                                                                    
  
 无本金交割远期外汇(NDF)   最新报价             上日现货收盘时水准
                                                
 美元/台币一个月期             0.010/0.020          0.020/0.035
 美元/台币六个月期            -0.040/-0.020        -0.025/0.000
 (完)
            
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价          

 (记者 詹静宜; 审校 黄凯)

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