路透伦敦12月2日 - 以下为IRONFX和丹麦丹斯克银行(DANSKE BANK)分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

IRONFX

欧元/美元：我们的短期摆动点(oscillator)在一定程度上支持下轮趋势可能为下跌的观点。相对强弱指数(RSI)已转为下行，而且看似能够重新跌破50一线，同时平滑异同移动平均线(MACD)出现略跌至零线下方的迹象。从更广的图形来看，只要欧元/美元仍低于1.0800美元(4月底以来交投区间的下端)，我就会认为较长期前景将维持负面。若短期出现上涨，只要不升破1.0800美元，我都会视为修正。我预期空头将会再度占上风，发动攻势再度测试1.0560支撑区域。

丹麦丹斯克银行

该行分析师将美元兑欧元“止损”自动卖单的价位下调至1.0691美元，预计欧元将跌至1.0458。他们还将英镑兑美元目标位调整至1.4960美元。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0624 1.0631 -0.07 -12.18 1.2097

美元/日圆 123.15 122.85 0.24 3.09 119.68

欧元/日圆 130.85 130.60 0.19 -9.90 144.77

美元/瑞郎 1.0256 1.0258 -0.02 3.14 0.9941

英镑/美元 1.5039 1.5080 -0.27 -3.43 1.5573

美元/加元 1.3367 1.3353 0.10 15.05 1.1618

澳元/美元 0.7329 0.7321 0.11 -10.27 0.8168

新西兰元/美元 0.6663 0.6670 -0.10 -14.54 0.7797

欧元/瑞郎 1.0896 1.0907 -0.10 -9.40 1.2026

欧元/英镑 0.7064 0.7053 0.16 -8.91 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.2401 9.2290 0.12 -1.79 9.4688

美元/挪威克朗 8.6209 8.6190 0.02 15.32 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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