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亚洲 | 2015年 12月 2日 星期三 17:51 BJT

香港个股：中国海外联手姊妹企业开发城市更新项目，总投资15亿元人民币

路透香港12月2日 - 中国大型房地产商--中国海外 周三宣布，与姊妹企业中国建筑国际 组合营，共同开发一项位于深圳的城市更新项目，总投资15亿元人民币。

两家公司的联合声明称，将按50:50的比例成立项目公司以进行该项目。该土地位于罗湖区笋岗清水河片区，地盘面积2.8万平方米，原来由中国建筑国际全资拥有。

中国最大房地产开发和建筑综合企业集团--中国建筑 透过中国海外集团，分别持有中国海外61.2%及中国建筑国际的57.6%股权。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)

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