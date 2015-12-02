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债券 | 2015年 12月 2日 星期三 18:03 BJT

欧洲个股：大众汽车200亿欧元过渡贷款条款与银行达成一致--消息

路透法兰克福12月2日 - 据三位熟悉情况的消息人士称，大众汽车(福斯汽车/VOLKSWAGEN) 已经与多家银行针对一项200亿欧元(212.2亿美元)预定过渡贷款的条款达成协议，贷款将用来帮助大众支应排放丑闻带来的成本。

其中两位消息人士称，有13家银行各提供15亿欧元或25亿欧元信贷承诺，总金额290亿欧元。由于事涉机密，消息人士拒绝具名。

一位消息人士称，本周五将敲定银行信贷额度分配。另一位消息人士则表示，分配工作会在未来几天内进行，但并未透露更加具体的时间。

大众汽车发言人拒绝置评。(完) (编译 刘秀红；审校 蔡美珍)

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