欧洲个股：大众汽车200亿欧元过渡贷款条款与银行达成一致--消息

《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
路透法兰克福12月2日 - 据三位熟悉情况的消息人士称，大众汽车(福斯汽车/VOLKSWAGEN) 已经与多家银行针对一项200亿欧元(212.2亿美元)预定过渡贷款的条款达成协议，贷款将用来帮助大众支应排放丑闻带来的成本。
其中两位消息人士称，有13家银行各提供15亿欧元或25亿欧元信贷承诺，总金额290亿欧元。由于事涉机密，消息人士拒绝具名。
一位消息人士称，本周五将敲定银行信贷额度分配。另一位消息人士则表示，分配工作会在未来几天内进行，但并未透露更加具体的时间。
大众汽车发言人拒绝置评。(完) (编译 刘秀红；审校 蔡美珍)
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
1、以下为中国人民银行2017年第一季度所进行的各期逆回购操作金额和利率(亿元人民币) ： 操作 七天 14天 28天 当日逆回 当日逆回 购 购 日期 规模 利率 规模 利率 规模 利率 操作总量 余额 1月20日 -- -- 500 2.40% 600 2.55% 1,100 19,500 1月19日 1,000 2.25% -- -- 1,500 2.55% 2,500 18,550 1月18日 2,000 2.25% -- -- 2,600 2.55% 4,600 16,650 1月17日 1,000 2.25%
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国数字地图内容及地理位置服务提供商四维图新寻求1亿美元三年期贷款，为一宗海外并购提供资金。