东南亚股市：多数下滑，泰国股市领跌

路透曼谷12月2日 - 大多数东南亚股市周三下跌,泰国股市触及逾三个月收盘低位,因航空股遭遇抛售。与此同时在明日欧洲央行即将举行会议之际，该地区的投资者离场观望。

泰国股市指标股指 收跌1.3%至1,339.45美元，为8月26日以来的最低收位。

航空股大跌，其中泰国航空 大跌7.5%，之前美国联邦航空管理局(FAA)下调了对泰国的航空安全评级。

马来西亚股市 、印尼股市 、和菲律宾股市 均小幅下滑，符合亚洲股市的整体走势。目前，美国低迷的制造业数据引发了对于美联储加息时紧缩力度或有多大的怀疑。

该地区交易所成交量低于30日平均水平，因投资者等待着欧洲央行的会议，看其是否会在明日的会议上加大经济刺激力道。

资金流动状况整体低迷，来自交易所和汤森路透的数据显示，外资在菲律宾股市卖超7.86亿披索，在马来西亚股市卖超6,100万马币，在印尼股市卖超3,620亿卢比。

经纪商表示，在美联储12月加息仍存不确定性之际，短期内市场可能会继续呈区间振荡走势。

涨跌 当日 今年以来 2014年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 336.83 -0.98 -0.29 -18.00 410.77

新加坡 2883.64 13.38 +0.47 -14.31 3365.15

马来西亚 1676.77 -5.60 -0.33 -4.80 1761.25

泰国 1339.45 -17.56 -1.29 -10.56 1497.67

印尼 4545.86 -11.81 -0.26 -13.03 5226.95

菲律宾 7047.08 -13.52 -0.19 -2.54 7230.57

越南 574.42 4.01 +0.70 +5.28 545.63

(完)

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