国际油市：亚洲航煤现货价差走弱，因日本库存高企

路透新加坡12月2日 - 亚洲航煤现货价差周三走弱，行业消息人士称这可能是因为在日本的取暖煤油的库存高企。

日本石油连盟的最新数据显示，尽管由于冬季需求日本国内的煤油销售较前一周跳增30%，但11月28日止日本的煤油库存仍升至约一年高位。

一位交易员表示，这可能是因为炼厂产能利用率高企。数据还显示，日本的航煤和柴油出口也较前一周增长。

一位交易员表示，日本的炼厂通常会在牺牲航煤和柴油产量的前提下将煤油产量最大化，不过如果需求开始转弱，他们可能会重新调整。

一旦Chennai Petroleum Corp在其Manali炼厂关闭其三座原油装置中的一座，可能会有来自印度方面的对柴油的支撑因素。该炼厂所处的南部Tamil Nadu邦目前遭遇洪水袭击。

新加坡现货市场上，有三笔柴油交易达成。

兴隆以每桶较新加坡12月2-8日平均报价升水0.40美元的价格，从联合石化购买150,000桶船期为12月17-21日的含硫500ppm柴油。

兴隆以每桶较新加坡报价升水0.40美元的价格，从维多购买150,000桶船期为12月28日-1月1日的含硫500ppm柴油。

永顺油品以每桶较新加坡12月16-22日平均报价升水0.65美元的价格，从维多购买150,000桶船期为12月17-21日的含硫500ppm柴油。(完)

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