国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至八个月高位，壳牌关闭一乙烯裂解装置

路透新加坡12月2日 - 亚洲石脑油裂解价差周三走强至逾八个月最高位的每吨130.60美元，因石化需求旺盛。

交易商称，壳牌在新加坡的乙烯裂解装置停产，料将对石脑油市场仅产生有限的直接影响，不过供应紧张或将提振本已强劲的石化产品利润率。

壳牌公布，其新加坡布孔(Bukom)厂的基础化工产品生产12月1日起因技术原因遭遇不可抗力。

壳牌称，问题发生在该工厂的乙烯裂解装置上，但没有提供更多细节。

日本石油连盟公布，11月21日当周，日本石脑油库存减少81万桶至981万桶。

汽油裂解价差持续改善，接近一个半月最高位的每桶11.21美元。

“油价下跌短期内导致需求大幅增加，尤其是汽油，”JBC Energy分析师在研究报告中称。他们估计6-9月全球汽油需求每日增加了250万桶。

10月中国汽油需求增长约16%，今年前10个月增长12%。

“就2016年来说，尽管汽车销售料将走软，但汽油需求或将因消费者支出而获得支撑，”巴克莱分析师在报告中称。

新加坡现货市场上，贡渥(Gunvor)以每桶55.60美元的价格，向中石油出售50,000桶船期为12月17-21日的92号汽油船货。没有报导达成其他现货交易。(完)

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