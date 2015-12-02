中东情势：俄罗斯称，有证据显示土耳其是伊斯兰国石油的主要买家

标题新闻：马来西亚1月1-20日棕榈油出口月增20.8%至733,002吨，上月同期为606,937吨-SGS
注：SGS为船货认证机构Societe Generale de Surveillance的缩写 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
路透莫斯科12月2日 - 俄罗斯国防部几位官员周三称，他们有证据显示土耳其是伊斯兰国石油的主要买家，而且土耳其总统埃尔多安及其家人卷入与伊斯兰国的交易中。
这几位官员在莫斯科一活动上引用了卫星图像，指称这些图像显示装有石油的卡车从伊斯兰国管辖的地区前往土耳其，并称他们知道了三条石油运往土耳其的线路。(完)
注：SGS为船货认证机构Societe Generale de Surveillance的缩写 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保放
路透1月20日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本 地时间16:15时，1港元=0.8858人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平 均溢价为23.65%，高于上交易日收盘的22.30%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元 H股价格(港元) A/H股比价 ) 工商银行 4.52 4.71 1.08 建设银行 5.61 5.79 1.09 中国银行 3.52 3.51 1.13 农业银行