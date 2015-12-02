澳气象局遭黑客攻击澳媒归咎中国 中国坚决否认（更新版）

标题新闻：马来西亚1月1-20日棕榈油出口月增20.8%至733,002吨，上月同期为606,937吨-SGS
注：SGS为船货认证机构Societe Generale de Surveillance的缩写 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
(本文由路透中文网编译提供)
（新增中国外交部回应）
路透悉尼12月2日（记者 Matt Siegel） - 澳大利亚广播公司（ABC）周三报道称，针对澳大利亚气象局的大规模黑客攻击可能导致敏感的国家安全信息泄露，将此事归咎于中国。
澳大利亚气象局拥有澳大利亚最大的超级计算机中的一台。ABC指出，攻击发生于最近几天，可能使黑客通过一条连接网络进入了澳大利亚国防部。
ABC援引一些消息人士将此事归咎于中国，其中一名消息人士称：“是中国。”
澳大利亚气象局在其网站上发布声明称，不评论安全问题，但正与安全机构密切合作，其电脑网络全面运转。
澳大利亚联邦警察局拒绝对此发表评论。澳大利亚国防部发布声明称，政策禁止其对特定网络安全事件进行评论。
中国外交部对此予以否认，外交部发言人华春莹在例行记者会上称，中国政府坚决反对并且打击任何形式的网络攻击，一贯强调网络安全问题是全球性的问题，有关各方需要本着平等和相互尊重的精神来加强对话合作，共同解决有关的问题，无端的指责和猜测不是建设性的。(完)
编译：李富强 发稿：王琛
注：SGS为船货认证机构Societe Generale de Surveillance的缩写 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保放
路透1月20日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本 地时间16:15时，1港元=0.8858人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平 均溢价为23.65%，高于上交易日收盘的22.30%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元 H股价格(港元) A/H股比价 ) 工商银行 4.52 4.71 1.08 建设银行 5.61 5.79 1.09 中国银行 3.52 3.51 1.13 农业银行