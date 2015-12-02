欧元债市：两年期德债收益率触及新低，通胀疲弱消除对欧洲央行行动的疑虑

* 欧元区11月通胀率为0.1%，低于预估

* 德债收益率扭转稍早升势

* 一些人认为德美公债收益率差走势过度

路透伦敦12月2日 - 两年期德债收益率周三触及纪录新低，因欧元区通胀低于预期，消除市场对本周欧洲央行不会完全如预期那样大规模放宽货币政策的疑虑。

欧元区11月通胀率为0.1%，和10月一致，低于路透访问45位分析师预期的0.2%。

在数据公布前，欧元区公债收益率全面上涨，分析师表示，因担心欧洲央行总裁德拉吉可能不会祭出如投资者希望那般庞大规模的刺激计划，包括调降存款利率、扩大主权债购买规模和购债范围。

两年期德债 收益率跌至负0.434%的纪录低位，五年期德债 收益率跌至欧洲央行存款利率负0.20%之下，和其低位只差毫厘。

10年期德债 收益率持平在0.47%。其他欧债收益率下跌1-2个基点不等。

衡量长期消费者物价涨幅的市场指标曾上升至7月中以来最高位，因预期欧洲央行将出台提振通胀的措施。在欧元区通胀数据公布后，该指标仅小跌。

美国方面，数据显示11月民间就业人数增加，显示就业增长强劲，可能足以支持美联储在本月稍后会议上升息。

10年期美债/德债收益率差报171个基点，非常接近今年稍早触及的纪录高位。