标题新闻：南非总统祖马称与中国签署价值940亿兰特的协议，南中两国关系是“史上最好时期”

标题新闻：马来西亚1月1-20日棕榈油出口月增20.8%至733,002吨，上月同期为606,937吨-SGS
注：SGS为船货认证机构Societe Generale de Surveillance的缩写 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
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美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保放
路透1月20日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本 地时间16:15时，1港元=0.8858人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平 均溢价为23.65%，高于上交易日收盘的22.30%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元 H股价格(港元) A/H股比价 ) 工商银行 4.52 4.71 1.08 建设银行 5.61 5.79 1.09 中国银行 3.52 3.51 1.13 农业银行