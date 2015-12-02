金属期市：期铜下跌，因美元上涨和需求忧虑持续

* 中国减产计划可能引发回补空头

* 美元上涨向金属施压

* 美联储主席叶伦发表讲话

路透伦敦12月2日 - 期铜价格周三下跌，因美元上涨和对中国需求的忧虑持续，但中国生产商的减产承诺和铜库存持续减少，引发铜价将因回补空头而上涨的预期。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下跌1.6%，收报每吨4,560美元。期铜在11月下跌10%，为1月来最大单月跌幅。

美元周三大涨，此前公布的美国ADP就业数据好于预期，支持美联储在12月升息。美元走强，使美元计价的金属对持有其他货币的买家来说更昂贵。

中国10家最大的铜生产商周二发布联合倡议书，一致同意2016年将减少精铜产量35万吨，并联合要求政府收储铜。此前已有其他金属业要求政府干预，以支撑跌至数年低点的金属价格。

中国镍和锌生产商之前也发布了类似的减产消息。

“和其他减产消息相同，市场对铜生产商的减产承诺有些怀疑，仍然担心需求，市场人气没有转变，”花旗集团分析师David Wilson说。

“同时，我们看到良好的消费者买入，伦敦金属交易所库存正减少，上周上海库存降幅不错。这样看来，市场的供应过剩并不是那么严重。”

周二数据显示，11月全球制造业增长仍然迟滞，中国制造业活动触及三年低位，加重对金属需求的担忧。

随着铜价跌至六年低点，中国未平仓期铜合约上周飙升至2月以来最高，这表明交易员已加大对价格进一步下跌的押注。

花旗的Wilson表示，明确的迹象显示这些交易商是中国散户投机客，他补充说，这使铜价因回补空头上涨的风险被放大，因为和基金不同，一旦押错方向，这些零售投机客不能承受巨大的损失。

铜价在11月23日触及2009年来最低4,443.50美元，但之后回升。

期锌收跌1.7%，报1,549美元。期镍 收平在8,980美元。