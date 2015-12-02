标题新闻：欧洲理事会主席图斯克称英首相卡梅伦敦促其他成员国在本月会议上完成欧盟改革磋商-卫报

标题新闻：马来西亚1月1-20日棕榈油出口月增20.8%至733,002吨，上月同期为606,937吨-SGS
注：SGS为船货认证机构Societe Generale de Surveillance的缩写 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
注：SGS为船货认证机构Societe Generale de Surveillance的缩写 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保放
中国国家统计局数据显示，中国12月炼厂原油加工量增长3.7%至4,782万吨或1,126万桶/日，触及日加工量新高。数据显示，全年原油日加工量触及纪录最高的1,079万桶。