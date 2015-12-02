美国股市：大幅收低，能源股领跌

叶伦也对美国经济表达了信心。今日稍早时，数据显示美国民间雇主11月增加聘雇。美国官方月度就业报告将在周五公布。

“距离非农就业报告出炉还有两天，而且再过几周美联储联邦公开市场委员会(FOMC)就要开会了，叶伦的言论听起来和过去一样强硬，这有点让我感到意外。”JonesTrading首席市场分析师Michael O’Rourke说。

道琼工业指数 下跌158.67点，或0.89%，至17,729.68点；标准普尔500指数 下跌23.12点，或1.1%，至2,079.51点；Nasdaq指数 跌33.08点，或0.64%，至5,123.22点。

跌势在尾盘加速，因新闻报导称南加州传出枪击事件。警方在搜捕三名嫌犯，他们在南加州圣贝纳迪诺市一社会服务中心开枪，多达20人受伤，其中有些人有生命危险。

“尾盘之所以涌现卖压，是因为全美所有电视台都在播放人们被担架抬走的画面，但却没人知道怎么回事，”North Star Investment Management Corp投资长Eric Kuby说。

雅虎 股价跳涨5.8%至35.65美元，此前报导称雅虎可能出售核心的网络业务。

亚马逊 触及纪录高点684.82美元，收低0.4%报676.01美元。Netflix 升至131.35美元高点，收盘报128.93美元，上涨2.8%。Alphabet 盘中升至793.04美元，但收低0.8%报777.85美元。

航空类股上涨，此前达美航空(Delta Air Line) 称其11月每英里获利高于上年同期。达美航空股价上涨1.4%，至48.33美元，航空类股指数 上涨1.1%。

叶伦周四将在国会一场联席会议中就经济前景发表证词。

纽约证交所下跌股数量超过上涨股，分别为2,434只和649只。Nasdaq市场有1,884只下跌，936只上涨。

标普500指数有21只个股录得52周新高，13只录得新低；Nasdaq指数有88只录得新高，65只录得新低。