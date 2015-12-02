《综述》叶伦“期待”10年来的首次升息，称将是美国经济复苏的证明

《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
路透纽约12月2日 - 美国联邦储备理事会(美联储)主席叶伦周三表示，她“期待”升息的那一天，这将是美国经济从衰退中复苏的证明。
外界普遍认为，联储决策者在12月15-16日举行的下次会议上将展开将近10年来的首次升息；但鉴于美国经济复苏的不平衡特性，决策者们仍继续对数据和趋势进行细致的分析。
叶伦在华盛顿经济俱乐部发表讲话时表达了对美国经济的信心，称10月以来的就业增长表明，就业市场正在痊愈，尽管还没有达到最佳状态。
叶伦还重申，她认为全球经济疲弱以及大宗商品价格下滑对美国经济成长和通胀的拖累将会在明年变得温和。她指出，美国消费者支出“尤为稳健”。
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
1、以下为中国人民银行2017年第一季度所进行的各期逆回购操作金额和利率(亿元人民币) ： 操作 七天 14天 28天 当日逆回 当日逆回 购 购 日期 规模 利率 规模 利率 规模 利率 操作总量 余额 1月20日 -- -- 500 2.40% 600 2.55% 1,100 19,500 1月19日 1,000 2.25% -- -- 1,500 2.55% 2,500 18,550 1月18日 2,000 2.25% -- -- 2,600 2.55% 4,600 16,650 1月17日 1,000 2.25%
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国数字地图内容及地理位置服务提供商四维图新寻求1亿美元三年期贷款，为一宗海外并购提供资金。