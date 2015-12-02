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债券 | 2015年 12月 3日 星期四 06:54 BJT

《综述》叶伦“期待”10年来的首次升息，称将是美国经济复苏的证明

路透纽约12月2日 - 美国联邦储备理事会(美联储)主席叶伦周三表示，她“期待”升息的那一天，这将是美国经济从衰退中复苏的证明。

外界普遍认为，联储决策者在12月15-16日举行的下次会议上将展开将近10年来的首次升息；但鉴于美国经济复苏的不平衡特性，决策者们仍继续对数据和趋势进行细致的分析。

叶伦在华盛顿经济俱乐部发表讲话时表达了对美国经济的信心，称10月以来的就业增长表明，就业市场正在痊愈，尽管还没有达到最佳状态。

叶伦还重申，她认为全球经济疲弱以及大宗商品价格下滑对美国经济成长和通胀的拖累将会在明年变得温和。她指出，美国消费者支出“尤为稳健”。

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