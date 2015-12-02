《综述》叶伦“期待”10年来的首次升息，称将是美国经济复苏的证明

路透纽约12月2日 - 美国联邦储备理事会(美联储)主席叶伦周三表示，她“期待”升息的那一天，这将是美国经济从衰退中复苏的证明。

外界普遍认为，联储决策者在12月15-16日举行的下次会议上将展开将近10年来的首次升息；但鉴于美国经济复苏的不平衡特性，决策者们仍继续对数据和趋势进行细致的分析。

叶伦在华盛顿经济俱乐部发表讲话时表达了对美国经济的信心，称10月以来的就业增长表明，就业市场正在痊愈，尽管还没有达到最佳状态。