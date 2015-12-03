金砖国家：12月2日股汇市收盘纵览

路透12月3日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月2日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收报821.78点，下跌0.45%。
中国股市：沪综指收升2.3%创一个月最大单日涨幅，金融、地产股领涨
中国汇市：入篮SDR影响小人民币收平，对敲交易致成交放大
香港股市：收高，受金融和地产类股上涨及中国股市大涨提振
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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收低0.29%，至44,914.533点。Grupo BTG Pactual SA 停牌；继执行长André Esteves失去对该公司的控制权之后，当局希望给予这家拉美最大独立投行时间，以提供更多信息。Esteves上周被捕，因其涉嫌妨碍与巴西国家石油公司(Petrobras) 有关的贪腐调查。
巴西汇市：在周三稍晚美联储主席叶伦发表讲话之前，巴西雷亚尔接近持平。雷亚尔兑美元 收报3.8325/55，上日收报3.8540/49。
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南非股市：周三连续第三日下跌，标普和惠誉下调评级的可能性令投资者不安。指标Top-40指数 收报46,024.24点，下跌0.59%；大盘综合指数 收报51,159.11点，下跌0.73%。
南非汇市：兰特兑美元小涨，尽管美国数据强劲和美联储官员发表鹰派讲话
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印度股市：收跌，在贷款利率的新计算方法公布之前，印度国家银行(SBI) 股价受市场谨慎情绪影响而下跌；而围绕美国可能加息的顾虑，也打击了市场总体人气。BSE指数 收报26,117.85点，下跌0.2%；NSE指数 收报7,931.35点，下跌0.3%。
印度汇市：卢比兑美元 结束两日连涨，收报66.59/66.6，上日收报66.49/66.50。本地股市下跌引发对外资流出的担忧，而进口商对美元则有需求。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报833.94点，下跌0.62%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报446.83点，下跌0.65%。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 报67.5，下跌1.34%；卢布兑欧元 报71.61,下跌1.03%。(完)
(编译 孙国玉；审校 龚芳)