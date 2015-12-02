日韩经济指标预测--12月3日-12月10日****

金属期市：伦铜小幅上涨，等待中国数据及特朗普就任
路透马尼拉1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周五小幅上涨，隔夜温和下跌。投资者在一系列中国数据公布前以及特朗普今日稍晚就任前保持谨慎。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月30日当周 12月2日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买入4,109 外国投资日本股票(亿日圆) -- 买入1,787 12月3日(四) 暂无重要经济数据公布。 12月4日(五) 0130 日本加班工资 10月 -- +1.4% 0500 日本消费者信心指数 11月 -- 41.5 12月7日当周 12月6日(日) 2330 路透短观调查日本制造业景气判断指数 12月 -- 正3 2350 日本外汇储备(亿美元) 11月 -- 12,442 12月7日(一) 0500 日本同时指标(较前月) 10月 -- -0.3 领先指标 -- -2.1 2350 日本银行放款余额(较上年同期) 11月 -- +2.5% 2350 日本经常帐(未经季节调整)(亿日圆) 10月 -- 盈余14,684 2350 日本国内生产总值(GDP)(较上季) 第三季修正值 -- -0.2% 环比年率 -- -0.8% 12月8日(二) 0500 日本服务业景气判断指数 11月 -- 48.2 2350 日本机械订单(较前月) 10月 -- +7.5% (较上年同期) -- -1.7% 12月9日(三) 0300 韩国L货供额 12月 -- +9.2% 2350 日本国内企业物价指数(CGPI)(较前月) 11月 -- -0.6% (较上年同期) -- -3.8% 2350 日本企业调查指数 第四季 -- 11.0 12月10日(四) -- 韩国央行利率决议 12月 -- 1.50% 2100 韩国出口物价(较上年同期) 11月 -- -6.2% 进口物价(较上年同期) -- -14.8% (完)
路透马尼拉1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周五小幅上涨，隔夜温和下跌。投资者在一系列中国数据公布前以及特朗普今日稍晚就任前保持谨慎。
路透香港1月20日 - 中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务 称，预计去年度净亏损达117亿元人民币，主要受油价低迷拖累；尽管油价逐步恢复，公司认为行业全面复苏尚需时日。
美国就业和楼市数据好于预期，强化了关于美国经济强劲到足以支持升息的看法，推动美元上升和美国10年期公债收益率升至1月3日来最高。