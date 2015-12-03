重发-瑞典金融：负利率可取，但央行不应干预汇市--IMF

中国外汇：银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计--外管局
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
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路透斯德哥尔摩12月2日 - 国际货币基金组织(IMF)周三称，瑞典央行采取超宽松货币政策是正确之举，但该行不应为了推高物价水平而干预汇市，除非是在绝对必要的情况下。
尽管瑞典经济增速超过了多数发达国家，但瑞典的指标利率依然在负0.35%的纪录低位，这样有助于央行推高通胀率。
在关于瑞典的年度报告中，IMF对其负利率表示支持，称“支持瑞典央行在必要情况下进一步努力的意愿，直至核心通胀率持久地接近目标水平”。
但IMF表示，瑞典央行不应干预汇市，“除非是在别无他法的情况下”。
数十年来瑞典的经常账盈余一直十分庞大，瑞典克朗贬值将进一步增强其出口竞争力。
负利率已开始推升消费者物价指数(CPI)，10月份瑞典基础通胀年率为1.1%，但央行表示如果CPI上升趋势受到威胁，会再度采取行动。
鉴于进一步降息或扩大债券购买规模已经没有多少空间，瑞典央行表示可能考虑将外汇干预作为压低瑞典克朗、推高进口价格的一种办法。
IMF称，除了低通胀之外，瑞典还面临着进一步挑战。
IMF呼吁瑞典当局采取一系列措施给房地产市场降温，其中包括逐渐取消与抵押贷款利息相关的税收优惠。IMF还称，租房控制应取消，此外需要通过改革来加强建筑行业的竞争。
瑞典当局越来越担心房地产市场泡沫的膨胀，当前瑞典房价飙升，抵押贷款规模在欧洲位居前列。
但解决这些问题的措施被推迟实行。
IMF预计，今年和明年瑞典经济将以约3%的速度增长。根据经济合作暨发展组织(OECD)，欧元区今年经济增速料在1.5%左右。
瑞典通胀和利率图： (link.reuters.com/jef24s)
面向瑞典家庭和企业的贷款： (link.reuters.com/pur65s)(完) (编译 孙国玉；审校 戴素萍/郑茵)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
消息人士表示，新债发行数量估计为35.6万亿(兆)日圆(3,094亿美元)，即将到来的财政年度计画发行量为34.4万亿日圆；消息人士要求匿名，因估计数字尚未定案。
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