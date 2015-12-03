重发-瑞典金融：负利率可取，但央行不应干预汇市--IMF

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路透斯德哥尔摩12月2日 - 国际货币基金组织(IMF)周三称，瑞典央行采取超宽松货币政策是正确之举，但该行不应为了推高物价水平而干预汇市，除非是在绝对必要的情况下。

尽管瑞典经济增速超过了多数发达国家，但瑞典的指标利率依然在负0.35%的纪录低位，这样有助于央行推高通胀率。

在关于瑞典的年度报告中，IMF对其负利率表示支持，称“支持瑞典央行在必要情况下进一步努力的意愿，直至核心通胀率持久地接近目标水平”。

但IMF表示，瑞典央行不应干预汇市，“除非是在别无他法的情况下”。

数十年来瑞典的经常账盈余一直十分庞大，瑞典克朗贬值将进一步增强其出口竞争力。

负利率已开始推升消费者物价指数(CPI)，10月份瑞典基础通胀年率为1.1%，但央行表示如果CPI上升趋势受到威胁，会再度采取行动。

鉴于进一步降息或扩大债券购买规模已经没有多少空间，瑞典央行表示可能考虑将外汇干预作为压低瑞典克朗、推高进口价格的一种办法。

IMF称，除了低通胀之外，瑞典还面临着进一步挑战。

IMF呼吁瑞典当局采取一系列措施给房地产市场降温，其中包括逐渐取消与抵押贷款利息相关的税收优惠。IMF还称，租房控制应取消，此外需要通过改革来加强建筑行业的竞争。

瑞典当局越来越担心房地产市场泡沫的膨胀，当前瑞典房价飙升，抵押贷款规模在欧洲位居前列。

但解决这些问题的措施被推迟实行。

IMF预计，今年和明年瑞典经济将以约3%的速度增长。根据经济合作暨发展组织(OECD)，欧元区今年经济增速料在1.5%左右。

瑞典通胀和利率图： (link.reuters.com/jef24s)

面向瑞典家庭和企业的贷款： (link.reuters.com/pur65s)(完) (编译 孙国玉；审校 戴素萍/郑茵)