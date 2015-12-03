加拿大利率：目前距离升息还很远--加拿大央行前总裁

路透多伦多12月2日 - 前加拿大央行总裁道奇(David Dodge)周三表示，他认为该央行要等到美国联邦储备理事会(美联储/FED)数次收紧政策后才会升息，这样一来将拖累加元汇率。

道奇表示，他预期加拿大央行在收紧政策时会犹豫不决，直到美联储将利率升至“比加拿大利率至少高出0.5个百分点”。他在2001-2008年任加拿大央行总裁。

该央行周三维持利率在0.5%不变，并在声明中称“政策分歧预计仍将是主旋律。”

与之相比，美联储主席叶伦周三则表示，她“期待”升息的那一天，这将是美国经济从衰退中复苏的证明。一些市场人士预期美国本月将升息。

道奇表示，预期加元兑美元在2016-2017年将在0.73-0.77美元区间波动。加元周三交投于0.7492美元，或1.3348加元。

他称，上述预期的基础是假设美国原油价格在2016年介于每桶45-55美元，2017年介于55-60美元。