《香港报摘》--其他报纸重要消息12月3日

**明报**

--美资投行摩根大通 涉嫌聘请“官二代”，以获取生意的风波愈闹愈大，香港金管局副总裁彭醒棠昨日确认，曾于2006年推荐儿子到摩通实习，惟他强调是循正常途径申请，与他的职责范围亦无利益冲突，金管局昨日已即时通知员工，所有职员不应向受监管机构作任何类型的工作转介。

--截至11月27日，康宏MPF(强基金)综合指数报192.29，按月下跌1.36%，打工仔每人平均蚀2,000港元，惟今年至今仍赚955港元。

**星岛日报**

--内地大型铁路机械公司中国铁建高新装备 今日起招股，计划发售5.32亿股，当中4.79亿股将用作国际发售，占初步发售股份的90%。股份将于本月8日截止认购 ，本月16日挂牌。铁建装备每手500股，入场费为2,909.02港元。

--思捷环球 主席柯清辉与行政总裁马浩思早前被指公布本财年第一季度数据前，分别偷步增持股份100万及50万股，而该公司首季同店销售为两年以来首度回升，数据利好股价表现，令市场质疑增持是否违规。

**苹果日报**

--今年底有多个大型新盘相继入伙，市场上有800多个租盘涌现，当中近期陆续收楼的“名人楼盘”信置 及合和 湾仔囍滙2期，整个项目1,096伙中，有近400个单位放租，即是超过35%单位出租，开放式单位入场费仅约1.6万港元。

**东方日报**

--不少券商都看淡明年本港楼市，当中美银美林预期，明年本港楼价或周期性见顶，楼价于之后三年或调整20-30%，惟是次调整会较过去两次周期温和。

--监管机构全力严打买卖壳股活动，市场关注会否打击壳价。有熟悉买卖壳股人士透露，壳价不但没有下跌，在内地资金持续对本港有买壳需求下，壳价更是“愈（严）打愈贵”，叫价仍然很硬净，市传主板壳高达5-6亿港元，创业板亦达2.5-3亿港元。

--有立法会议员关注新股重复申请认购漏洞，港交所 过去五年曾录一宗疑属重复申请个案，涉及投资者使用在不同证券商所开设的数个不同经纪帐户申购一家公司的证券。证监会及港交所将讨论设置适当的措施，以减低出现重复申购的可能性。

**文汇报**

--内地城商行青岛银行 今日接力上市，但昨晚暗盘表现已出师不利，一手微蚀55港元。青岛银行暗盘在耀才新股交易中心也是以微蚀收市，每手蚀20港元。

--汉能薄膜发电 在3月底时曾公布，向内蒙古满世投资集团及宝塔石化集团分别配售1.1-11亿股及3-30亿股新股，每股作价5.38港元；同时将其相关投资公司出售设备和服务，合共作价19.8亿美元（约154.4亿港元）。该公司昨日发公告称，有关认购协议失效。（完）

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