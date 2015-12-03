港报社评：焕然壹居“政治化”，市建局自添烦--经济日报12月3日

市建局焕然壹居项目争议续烧，该局行政总裁林濬发电邮批事件被「政治污染」。惟焕然壹居的销售安排确实草率，若把正常的政策讨论扭曲为政治化，反令市建局自堕政治化陷阱。

项目涉公众利益 非市建局内部事

由市建局发展的首个「豪版居屋」项目焕然壹居，未开售先惹火，继早前拟让月入6万元的单身贵族申请，被四名身兼立法会议员的非执董批评后，市建局行政总裁林濬向该局全体董事发电邮，指事件本属局方内部讨论，却被公开，反批「政治污染」由港大校委会任命副校长的风波，入侵市建局。林濬的言论，与公众理解存显着落差。

因市建局是公营机构，焕然壹居的性质更非私人楼宇，而是港府资助房屋政策一环，涉广泛公众利益，并非市建局关起门来的「内部」事务，其销售安排曝光亦仅迟早问题，公众议论亦属正常，不能将之视为「政治污染」。

不能否认的是，本港社会各政治阵营日益壁垒分明，社会就一些公共政策的讨论，往往亦变得杯弓蛇影，担心争议背后涉及对方处心积虑的政治计算，甚至有政治阴谋诡计。在极度政治敏感的社会气氛下，正反阵营互不信任，以至用敌我对立心态看待对方。

惟焕然壹居的争议，实不应扣上「政治化」的帽子。因市建局管理层本拟让月入6万元，即社会上5%最富裕人士亦可申购焕然壹居，决策明显草率，代表立法会监察市建局的四名非执董对此有异议，促局方尽快修正，实是职责所在。市建局终调整单身人士申请门槛，月入上限由6万降至3.35万元，正好反映过去的决策存在问题。

社会极政治敏感 实事求是解分歧

更何况，四名提出异议的非执董有来自泛民，亦有来自建制派，若单以他们有政党背景，就咬定市建局被卷入政治角力漩涡，有人图向市建局施压捞政治本钱，只会令本属正常的政策讨论，反遭不必要的政治扭曲。

焕然壹居惹火正好凸显，在本港社会高度政治敏感的氛围下，手握公共资源、行使公权力的市建局，对社会现况既要有充分认知，更要有清晰头脑，以实事求是态度开展项目，不宜动辄以「政治化」眼光看待社会上的不同声音，否则只会自堕政治陷阱。

此不但是市建局教训，其他政府部门、公营机关以至社会各界亦应警惕。社会撕裂已令香港纷乱不堪，若事情不以平常心、理性态度看待，却动辄戴上政治有色眼镜，只会令社会争拗、对立更尖锐，香港各方面的发展，只会更寸步难行。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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