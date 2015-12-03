港报社评：基建功德变负评，失职者必须究责--信报12月3日

铺桥搭路的基建工程一向被视作「功德」，一来改善社会面貌，二来带来经济效益，只要不太破坏环境生态，基建工程理应得到好评。可是香港却接二连三出现了奇哉怪也的现象，不管是已展开的基建工程，还是正筹备的宏图大计，负评接踵而至，纷纷受到质疑甚至声讨。当中不排除受一些意料之外的客观因素覊绊，可是很大程度是主事者思虑不周，过程又监管不力，最终导致问题丛生，不是超支，就是延误，甚至呈现烂尾危机，几百亿元公帑有枉费之虞。

近月讨论得闹哄哄的两项令人非常头痛的基建工程，广深港高铁香港段（简称高铁）以及港珠澳大桥香港段（简称大桥），由于出了状况，皆有必要在立法会财委会申请追加拨款，不难预见，一众议员势将穷追猛打，与官员舌剑唇枪连场，因此被形容为「两场大仗」。

先说高铁，早于二○○九年已有情绪激昂的反高铁示威，无论财政支出、回收土地还是车站选址，争议之声此起彼伏，尽管方案勉强拍板了，诸般问题至今仍未解决。政府官员与港铁公司日前宣布，原先预料成本六百五十亿元的高铁，最新造价估计是八百四十四亿二千万元，在这个金额之上「封顶」，日后再有超支概由港铁负责，完工日期则由二○一七年推迟至二○一八年第三季。

既超支，又超时，纳税人已不爽，如今更有消息指出，港铁邀请一位素有「香港桥王」之称的退休官员出山，担任顾问一职，专责检视高铁工程未来的进度，避免再有延误。获延聘担任港铁顾问的是前土木工程署署长刘正光，其代表作是三条世界级水准的悬索吊桥工程，包括青马大桥、汲水门大桥及汀九桥，任内工程均可准时完工。

另一边厢，路政署计划开设一个总工程师职位，专责支援及监察高铁工程。对于这个提议，立法会人事编制小组委员会开会讨论，多位议员质疑新增此职位有否作用。

我们不禁要问，高铁工程都展开几年了，据说原先拨款的六百五十亿元快要花光，为什么事到如今才认真起来，招揽高人助拳？是不是意味着过往的监管工作不到位？假如年届七十岁的「香港桥王」刘正光重出江湖果然能够力挽狂澜，一方面证明他宝刀未老，另一方面亦间接反映，高铁的超支和延误其实是官员办事不力与港铁用人不当的恶果。受聘于路政署的顾问公司透露，早于二○一二年已提醒，高铁可能延误，路政署显然没有正视，以致错失补救机会。

至于高铁必不可少的「一地两检」，事隔几年始终悬而未决，似有还无，相信没有任何一位主事者能够摆脱思虑不周的指摘。

港珠澳大桥方面，政府表示，由于香港段工程造价较预期高，因此向立法会申请追加五十四亿六千多万元，令整项工程的核准预算费增至接近三百五十九亿元，延迟至二○一七年底才完工。路政署署长刘家强指出，如果追加拨款申请未能短期内获得批准，署方须从合约中删除部分在大桥通车时并非即时需要的设施，可能减至停车场也没有；如果等到大桥通车后才重新兴建该等设施，工程必须重新招标，将会引致额外招标工作和费用。当中牵涉的问题其实跟高铁差不多，政府把超支与延误归咎于物料供应不稳定、劳工短缺及航空限高等等因素，部分实在令人难以信服，光是驳桥所需的人工岛移位六至七米，已是人为失误的明证。

高铁和大桥两项重大工程必须在立法会申请追加拨款，「两场大仗」即使政府最终拿够票过关，过程也肯定艰辛，莫说激进派泛民议员或不甘受「胁逼」，利用惯伎拉布苦缠，温和泛民以及建制派亦不会轻易放行。我们赞成议员积极究责，最低限度要令失职者承认过失，莫让纳税人的公帑花费得不明不白。（完）

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