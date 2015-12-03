港报社评：司法覆核滥用异化，须完善制度除弊端--明报12月3日

终审法院前常任法官烈显伦昨天演讲，提到司法覆核被滥用的问题，并举出3个案例，包括学联前任常委梁丽帼、长洲居民郭卓坚就政改提出司法覆核，以及无綫电视就政府增发免费电视牌照的司法覆核。他认为政府并无违法，仍然遭到挑战，是滥用了司法覆核，结果这3个案例都是法院拒绝受理。烈显伦是资深法律界人士，他的评论值得参考，同时揭示司法覆核的机制，唯有合理善用才可以发挥遏制政府政策违法、彰显市民司法权利，达至法治社会良好管治的目的，而非被利用为蓄意对政府施政制造障碍，阻挠基建工程，让整体社会付出不必要代价的机制。

3个覆核案例，烈显伦指为滥用

烈显伦论及3个案例的性质，分别涉及政治争拗和企业为一己利益而行动等；近年的司法覆核，亦以这类事务较多。就总数而言，向高院申请的司法覆核许可，由2010年134宗增至2014年168宗，升幅约两成，而由2012年起申请都维持在高水平。

司法覆核原旨，是让市民有机制要求法院裁决政府政策是否违法，涉及市民的司法权利，透过司法机关监察政府施政。因此，若司法覆核善用得当，会成为法治社会良好管治的其中一个基础。近年司法覆核增加，有两种情况属于正常合理。首先，随着教育水平和政治意识提高，市民对政府的期望也愈来愈高，对一己权利和自由的意识也愈益增强。

其次，现代社会日益繁复，市民日常生活亦如是，一些活动因为公衆利益的缘故，往往会受到规管，而政府增加新法例和规定，对市民而言会感到忧虑不安。

这两种情况引致司法覆核，即使入禀再多，适足以反映市民、社会与法治之成熟。这也符合制衡政府、体现法治精神、改善政府施政和扞卫基本权利等功能。即使法援署批准更多援助个案，耗用更多公帑协助市民向政府提起诉讼都还值得，因为这是合理正常的司法覆核。

不过，近年有些涉及政治争拗、基建环保议题的司法覆核，情况就不一样了。政治争拗的司法覆核多与泛民政党和政客有关，他们与政府关系恶劣，事事对抗，部分意图以司法覆核为武器，挑战政府管治。这类个案在立法会「拉布」与反「拉布」对抗也出现，即使前年法官以法庭不介入立法会事务为由，拒绝颁出司法覆核申请许可，但是仍有政客不死心要争取突破限制。

烈显伦又提及2010年港珠澳大桥的司法覆核，指可能增加社会成本，工程因而延误，工程成本亦上升。现在政府已把推动基建计划视为司法覆核挑战的一部分，皆因任何基建计划都不可能完全满足所有持份者。特别是环保团体，他们难以满足，而且涉及团体衆多，即使摆平了团体，还有个人可以挑战政府。因此，这类司法覆核意在阻挠基建计划，可谓绝不正常，整体社会要为此付出代价。

例如年前港珠澳大桥被入禀司法覆核挑战其环评报告，耗费约1年，政府胜诉，但是工程费用增加了88亿元。政府规划绿化地带兴建公营、私营楼宇，增加房屋供应，同样面对司法覆核隐忧。至于规划中的机场第三条跑道，已经有3个司法覆核排队等着，都是环保团体和人士在既定框架未能如愿之后，另辟蹊径，意图透过司法程序阻挠工程。

可以说，政治争拗与环保有关的司法覆核，已经偏离了机制的原旨，成为一些人对付政府的手段。司法覆核原本是市民用以阻吓政府违法滥权的杀手鐧，现在却成为既定政治立场，甚至政治斗争服务的招数，另外也成为阻挠政府施政、推动建设的拦路虎。认同这样做的人，认为此乃突显市民司法权利、彰显法治和更好地监察政府；公义挂帅占夺了道德高地，难言有错，但是把民生事务政治化，使司法覆核沦为政治工具，最终反而对法治精神构成损害。近年激进议员在立法会议事的表现，使不少人对什么是民主，显得模糊甚至质疑起来，这就是物极必反的结果。由于司法覆核被一些人为操作发生异化，对社会构成损害，不少人对其在法治社会的作用，开始萌生怀疑。

社会须警惕，勿再伤害法治

终审法院前首席法官李国能曾经多次表示，司法覆核只能够裁决政府政策是否合法，并非解决所有经济、民生问题的万应灵丹，因此呼吁有关问题应该在社会其他平台解决。整体社会需要警惕，让政治回归政治、法律归法律，各类事务在既有框架下解决，而非动辄诉诸法庭定夺。若司法覆核继续异化下去，则政府应该检讨，如何研究完善司法覆核制度，把一些负面影响减至最低。

3年多前，律政司长袁国强履新之初接受传媒访问时表示，在司法覆核门槛由法官决定的前提下，可检讨法律观点和执行上能否进一步完善制度。可惜，迄今未见有进展。袁司长应该重拾这个议题，匡正不当现象，恢复司法覆核对社会的积极正面作用。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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