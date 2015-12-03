台湾汇市：台币早盘实质汇价随亚币走贬，叶伦期待升息言论激励美元转强

路透台北12月3日 - 台币兑美元 周四早盘实质汇价随亚币走贬。汇银人士称，美联储主席叶伦期待升息的言论激励美元再度转强，海外NDF一周及一个月期美元/台币换汇点溢价幅度皆明显扩大，令台币盘初实质汇价一度跌破32.77，惟出口商在32.75上方抛汇卖需增温，略收敛贬幅。

他们指出，台北外汇开盘一小时成交量2.83亿美元，交投持续热络，场上主要消化外资买汇及出口商抛汇的需求，双方力道相抵料今日台币实质汇价暂在32.750附近趋弱整理。

〞叶伦已经说的很确定了，外资又再买美元，但这边出口商很多，要先破32.800才上得去。〞一位大型官股商银交易员说。

另位民营银行交易员也表示，从海外NDF表现来看，短线海外法人较为看贬台币，不过目前暂且消化出口商抛汇卖需，台币实质汇价要能有效跌破32.800关卡才有机会进一步趋贬，后续观察外资汇出及出口商抛汇力道。

美国联邦储备理事会(美联储)主席叶伦周三表示，她“期待”升息的那一天，这将是美国经济从衰退中复苏的证明。外界普遍认为，联储决策者在12月15-16日举行的下次会议上将展开将近10年来的首次升息。

本地时间10:22，韩元兑美元 报1,167.2，上日收在1,164.3；台股加权指数 则涨0.17%。

台币早盘实质交易区间落在32.742-32.775；上日在32.660-32.724。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点溢价幅度较上日尾盘扩大；目前一个月美元/台币远汇 报32.800/32.820，上日收在32.830。

交易员预测今日主要实质交易区间：

• 32.700-32.800

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