芝加哥期市：小麦价格续跌，在五年半低点附近徘徊

芝加哥期货交易所(CBOT)1月大豆 下跌0.3%至每蒲式耳8.89-3/4美元；该合约周三上扬0.23%，盘中一度触及8.94-3/4美元的五周高点。

3月玉米期货 下滑0.14%至每蒲式耳3.69-3/4美元，上日下跌0.94%。

在支持农户的新政府执政下，阿根廷农户准备种植更多的玉米，种植面积较先前预估增加10%，出口可能因此增加。

马来西亚、越南和印尼的饲料加工厂据称将推迟购买玉米，因预期阿根廷会有更便宜的供应。阿根廷候任总统马克理(Mauricio Macri)已承诺将取消玉米和小麦的出口税，并降低大豆出口税。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 466.00 -1.25 -0.27% -1.17% 497.79 21

CBOT玉米 369.75 -0.50 -0.14% -1.07% 377.20 46

CBOT大豆 889.75 -2.50 -0.28% +0.06% 874.22 67

CBOT稻米 $11.39 $0.00 -0.04% -2.77% $12.01 26

美国原油 $40.13 $0.19 +0.48% -4.11% $43.20 36

汇率

欧元/美元 $1.060 -$0.001 -0.07% -0.25%

美元/澳元 0.729 -0.001 -0.18% -0.37%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>