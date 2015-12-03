基金产业：尽管今年表现疲软，但投资者对宏观对冲基金的信心依旧

**受打击最大**

根据路透见到的基金表现数据，今年受打击最大的基金有规模16亿美元的Fortress宏观基金，今年截至9月底下跌17.5%；以及4,700万美元的Eagle Directional宏观基金，截至11月13日下跌11%。

但数据显示，也不是所有基金都遭殃，表现出色的有Jeffrey Talpins规模59亿美元的Element Capital基金，年内截至9月底上涨近15%；5.61亿美元的Gavea基金上涨了大约11%。

尽管平均回报水平欠佳，但由于外界预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)本月终将升息，并给宏观基金带来新的赢利机会，很多投资者可能都会继续采用该策略。

投资组合经理Erin Browne在近期的路透纽约投资峰会上表示，未来的政策紧缩步伐将是至关重要的。他供职于亿万富翁Steven Cohen规模110亿美元的家族式资产管理公司Point72。

另外，Kairos的Gesualdi说，波动性上升可能也会带来帮助。

“有波动性时，宏观基金一般会做得比较好，因为总体来说他们有很多期权。随着波动性的上升，期权价值也会升高，无论是什么方向。”

花旗私人银行对冲基金主管Eric Siegel来说，这可能对“系统性”基金和“自主”的资产选择者来说都有利。