《图表新闻》若前车可为鉴，美联储升息后美元将走跌

路透伦敦12月2日 - 历史经验并未站在美元的一边。在过去数十年间，每当美国联邦储备理事会(美联储/FED)展开升息周期，美元指数 皆下跌。

从这张图表可以看出美元指数在升息前及升息后的变化：reut.rs/1PuuPZI

美联储可能在12月16日宣布近10年来首次升息，高盛及摩根士丹利等多家大型投行认为，从2014年下半年展开的美元上升趋势仍在。

基于美国经济表现超越其他国家，且美联储是唯一准备升息的主要央行，投机客目前持有大量美元多仓。欧洲央行周四可能进一步调降已是负值的存款利率，并扩大资产购买计划。

周三公布的路透调查显示，60位受访分析师之中，40人认为未来一年美元续升。

但也有一种看法逐渐崛起，认为根据政策走向背离的交易操作大概已到了末段。这套交易操作是针对美国政策趋紧，而欧洲及日本央行趋向宽松，推升了美元兑欧元及日圆。

“一旦12月的事件尘埃落定，市场认识到美联储只会缓步升息，我们可能会见到整体看多美元的环境开始后继无力，”道明证券欧洲外汇主管Ned Rumpeltin称。

目前利率市场行情反映，美联储本月可能升息25个基点，2016年料升息50个基点，而美联储自身的预测值则暗示未来一年升息四次。

“展望后市，如果利率走得比预期高一些，那美元就会升一些。但如果明年某个时候，市场认为美联储可能需要在2017年宽松政策，那么美元将会大跌。2016年的风险/回报是偏向美元下跌，”汇丰策略分析师David Bloom称。

以往，美联储是在全球经济同样表现稳定时升息。但这次，外界仍在怀疑全球经济放缓，以及美联储决策官员能忍受多大程度的美元升值。

“我们认为，美元贸易加权汇率今年升值10%之后，美元即将进入略微走贬的阶段，”瑞银财富管理超高净值客户部门投资长Simon Smiles称。