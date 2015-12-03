《全球主要央行动态》--12月3日

以下所列为上周四下午至本周四上午(11月26日-12月3日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

美联储主席叶伦表示，她“期待”升息的那一天，这将是美国经济从衰退中复苏的证明。叶伦在华盛顿经济俱乐部发表讲话时表达了对美国经济的信心，称直到10月的就业增长表明，就业市场正在痊愈，尽管还没有达到最佳状态。叶伦重申，认为全球经济疲弱以及大宗商品价格下滑对美国经济成长和通胀的拖累将会在明年变得温和。她指出，美国消费者支出“尤为稳健”。叶伦警告称，太晚升息可能会对经济造成意外的打击。

美联储理事布雷纳德称就业市场仍有令人困惑之处，就业总体水平已明显改善，但薪资仍未出现相应的增长。她认为美联储应放慢升息的步伐，并称在其他央行维持宽松政策时，美联储收紧货币政策的能力可能存在局限性。布雷纳德在周二的演讲中未提及她所青睐的首次升息时间。她之前的讲话曾暗示偏向等到2016年再升息。

美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯称不认为美国目前的经济状况与日本类似，但警告过快升息有风险。

美联储褐皮书指出，美国就业市场在过去几周适度收紧，薪资压力有所增加，因雇主招到各类技术工人的难度不断增加。褐皮书指出，从10月初到11月中，美国大部分地区经济活动继续以温和速度扩张。

美联储采用阻止其对个别企业纾困的规定，此举系因国会要求。之前美联储在金融危机期间对美国国际集团等企业伸出援手的决定备受争议。该规定旨在终结个别金融企业“大到不能倒”的看法，使得美联储只能拯救大范围的金融体系，而非个别的企业。

**欧元区**

据民间机构估计，如果把城市与地区的债券纳入欧洲央行(ECB)的刺激计划，欧洲央行可能得以把量化宽松(QE)延长到2018年下半年较晚的时候，比原定结束时间超过两年。欧洲央行正在考虑是否购买市政债券。市场广泛预期，该央行将在本月开会时宣布进一步宽松政策，以刺激疲弱的经济复苏和通胀。

**英国**

英国星期日泰晤士报刊登的专访文章称，英国央行货币政策委员会(MPC)委员弗利葛认为现在没必要升息，他对等待更长一段时间再决定升息感到轻松。弗利葛形容强势英镑对英国货币政策的紧缩效应“巨大”。

英国央行副总裁康利夫表示，收租型投资客的房地产购买数量大增后，央行或许会采取行动。康利夫还对BBC表示，英国央行在关注银行业者对消费者的贷款，但不认为这对经济构成即刻的威胁。

英国央行总裁卡尼表示，目前并没有准备推出新一波银行资本监管。稍早英国央行公布要求银行持有额外资本的计划。

**加拿大**

加拿大央行决定维持利率不变，但警告称，家庭支付能力的脆弱性继续上升，因房贷利率偏低导致家庭负债水平高企。央行称，为适应因石油和商品价格下挫导致贸易条件下降，加拿大经济正在进行复杂和长期的调整。

**大中华区**

IMF（国际货币基金组织）执行董事会决定将人民币纳入SDR（特别提款权）货币篮子，市场对其后人民币汇率走向颇为关注。中国央行副行长易纲表示，大可不必担心人民币汇率出现持续贬值，汇率改革也将渐进推动。他在央行召开的人民币加入SDR吹风会上并称，中国的长远目标是清洁汇率，达到干预极少的情况，但在目前的过渡阶段，在汇率波幅过大及外汇资金出现异动情况下，央行会果断适当干预。

中国央行公布，11月当月下调央行分支行SLF利率后，于24日开展隔夜常备借贷便利（SLF）操作0.5亿元，利率2.75%，发挥了利率走廊上限的作用。期末常备借贷便利余额为零。

中国央行表示，已完成与欧洲央行(ECB)的双边本币互换操作测试，资金最终提供给部分中国和欧元区商业银行，未来双方可根据需要即时启动互换操作。

台湾央行宣布，将在12月17日（周四）召开第四季理监事会议。市场关注在美国年底可望升息环境下，央行的货币政策动向。

香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖称，香港应把握人民币纳入SDR的机遇，强化其离岸人民币市场地位。

**日韩**

日本央行副总裁岩田规久男表示，日本通胀展望面临的风险没有上升到足够程度，不必立即扩大货币刺激计划。

岩田规久男称，若新兴经济体情况进一步恶化，损及日本整体通胀上行的趋势，央行准备放宽货币政策。岩田规久男对日本经济正在稳步复苏并朝央行2%通胀目标行进表示出信心，他认为消费者物价近期下滑的主要肇因是能源成本下降。

日本央行总裁黑田东彦表示，央行无法控制薪资的成长，但可以通过承诺2%通胀率目标的方式，帮助薪资加快增长。

黑田东彦表示，为能迅速达成2%的通胀目标，央行在进一步宽松货币政策方面不会迟疑，不理会那些要求央行放慢脚步达成通胀目标的呼吁。

韩国央行最近一次会议的记录显示，货币政策委员会的一位委员曾提议央行积极评估削减每年的政策会议数量。该委员称，目前的月度会议安排，通常会在公布波动的经济指标后，引发不必要的市场预期。韩国央行的一位官员对路透表示，央行已经评估了削减政策会议次数的建议，但还没有就做出决定设置时间表。

**澳洲**

澳洲央行连续第七个月维持指标利率在2%不变，因数据显示出口给第三季经济带来了巨大的提振，帮助填补了企业投资疲弱造成的缺口。澳洲央行也再次指出，如果未来几个月的复苏迹象令人失望，则低通胀意味着央行有进一步调降指标利率的空间。

澳洲央行总裁史蒂文斯称，最新经济增长数据高于央行预期，是个还算“不错的结果”。他反复强调，对于利率前景没有什么指引。

澳洲央行总裁表示，澳洲面临又一年令人失望或温和的经济增长，不过如果考虑到澳洲经历过的矿业繁荣程度，这样的表现实际上“还不错”。

**其他央行**

印度央行宣布维持指标回购利率在6.75%不变，一如普遍预期。此前数据显示印度消费者通胀率升至四个月高位，同时新兴市场在为美国升息做准备。

新加坡金管局警告称，地区经济增长缓慢给新加坡银行业者带来的信用风险加大，但称在面对外部阻力的情况下金融体系仍有韧性。金管局还强调了全球决策者面临的挑战，称美国、日本和欧洲之间的政策差异可能会导致金融交易过度，因交易员寻求更高回报率。 (完)

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全球主要央行会议预告..........................

全球主要国家及地区最新指标利率一览表.......