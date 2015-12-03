中国汇市：人民币早盘小幅走升，年底对敲兴盛致成交继续放大

* 人民币早盘波动小升

* 中间价贬至逾三个月新低

* 银行对敲冲交易量致成交继续放大

路透北京12月3日 - 人民币兑美元即期 周四早盘波动小升，无视中间价贬至逾三个月新低。受美指走高影响，离岸市场跌势加剧，两岸价差扩大至近500点。交易员称，美指走高打压离岸人民币汇价，境内虽有贬值预期但忌惮监管层维稳，短期仍将维持区间波动。

交易员指出，今日即期逼近6.40关口，市场情绪谨慎。汇价依旧平稳但成交量继续放大，与年底银行希望冲交易量有关。两岸价差处于紧平衡状态，若无外部因素干扰将暂时持稳。虽价差近500点，但央行宏观审慎政策令套利受限。

“境内客户的需求将是（即期汇价）主要影响因素，...目前人民币贬值预期不会改变，美元还在强周期内，并且国内经济没有明显好转。”一股份行交易员指出。

财新/Markit周四联合公布，中国11月服务业采购经理人指数(PMI)回落至51.2。需求疲弱、新订单指数降至逾一年次低水平，拖累财新中国11月服务业PMI再度下滑。制造业和服务业双双低迷，暗示下半年保7难度加大，经济筑底仍需时日。

广发银行11月外汇市场简报称，暂时维持6.30-6.45的短期波动区间预计，如果12月美元指数没有出现超乎预期的涨幅（涨逾104），美元对人民币有较大机会维持汇改以来的波动区间。

北京时间11:56，人民币兑美元 即期报6.3984元，上日收报6.3988元。今日人民币兑美元中间价 报6.3982元，上日中间价为6.3958元。人民币兑美元即期成交额 为168.02亿美元，上日半日为164.78亿美元。

欧元兑美元在七个半月低位附近徘徊，投资者预期欧洲央行将出台更多刺激政策，给美元额外构成提振。此前美元受美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息预期支撑不断刷新高位。美联储主席叶伦周三暗示本月稍晚升息，再次突显出这两大央行货币政策的分歧。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.6455元,上日尾盘为6.651元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.446/6.447元, 上一交易日尾盘报6.4462元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.3993。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。