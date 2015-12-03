中国汇市：人民币早盘小幅走升，年底对敲兴盛致成交继续放大

* 人民币早盘波动小升
* 中间价贬至逾三个月新低
* 银行对敲冲交易量致成交继续放大
路透北京12月3日 - 人民币兑美元即期 周四早盘波动小升，无视中间价贬至逾三个月新低。受美指走高影响，离岸市场跌势加剧，两岸价差扩大至近500点。交易员称，美指走高打压离岸人民币汇价，境内虽有贬值预期但忌惮监管层维稳，短期仍将维持区间波动。
交易员指出，今日即期逼近6.40关口，市场情绪谨慎。汇价依旧平稳但成交量继续放大，与年底银行希望冲交易量有关。两岸价差处于紧平衡状态，若无外部因素干扰将暂时持稳。虽价差近500点，但央行宏观审慎政策令套利受限。
“境内客户的需求将是（即期汇价）主要影响因素，...目前人民币贬值预期不会改变，美元还在强周期内，并且国内经济没有明显好转。”一股份行交易员指出。
财新/Markit周四联合公布，中国11月服务业采购经理人指数(PMI)回落至51.2。需求疲弱、新订单指数降至逾一年次低水平，拖累财新中国11月服务业PMI再度下滑。制造业和服务业双双低迷，暗示下半年保7难度加大，经济筑底仍需时日。
广发银行11月外汇市场简报称，暂时维持6.30-6.45的短期波动区间预计，如果12月美元指数没有出现超乎预期的涨幅（涨逾104），美元对人民币有较大机会维持汇改以来的波动区间。
北京时间11:56，人民币兑美元 即期报6.3984元，上日收报6.3988元。今日人民币兑美元中间价 报6.3982元，上日中间价为6.3958元。人民币兑美元即期成交额 为168.02亿美元，上日半日为164.78亿美元。
欧元兑美元在七个半月低位附近徘徊，投资者预期欧洲央行将出台更多刺激政策，给美元额外构成提振。此前美元受美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息预期支撑不断刷新高位。美联储主席叶伦周三暗示本月稍晚升息，再次突显出这两大央行货币政策的分歧。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.6455元,上日尾盘为6.651元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.446/6.447元, 上一交易日尾盘报6.4462元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.3993。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。
中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）
(发稿 孙琦子; 审校 曾祥进)