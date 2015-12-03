《国际主要央行公开市场操作一览》--12月3日

路透北京12月3日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)10月保持指标利率不变，但淡化全球经济不利因素的影响，保留了在12月下一次会议上收紧货币政策的可能性。

欧洲央行总裁德拉吉10月表示，央行正在研究新的刺激措施并可能最早在12月推出，且如需要，准备进一步下调已经为负的存款利率，以抗击物价下跌。

日本11月维持货币政策不变，央行可能预期经济不久能走出衰退，因为就业市场紧俏将推高薪资并支撑消费。“日本经济仍在继续温和复苏，即便出口和生产受到新兴经济体增长放缓的影响，”日本央行在声明中称。日本央行重申了购债承诺，即通过购买政府公债和风险资产，以每年80万亿日圆的速度扩大基础货币，指的是放在央行的现金和存款。

台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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12/2 隔夜逆回购 -841.84 0.05%

12/2 隔夜正回购 5.90 0.10%-0.12%

12/1 隔夜逆回购 -889.83 0.05%

11/30 隔夜逆回购 -1,395.94 0.05%

11/27 三天逆回购 -817.85 0.05%

《本周主要新闻》

--美联储主席叶伦表示，她“期待”升息的那一天，这将是美国经济从衰退中复苏的证明。叶伦在华盛顿经济俱乐部发表讲话时表达了对美国经济的信心，称直到10月的就业增长表明，就业市场正在痊愈，尽管还没有达到最佳状态。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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12/2 七天期反向交易 1.34亿美元 0.63%(固定利率)

12/1 七天期反向交易 698.148 0.05%(固定利率)

《本周主要新闻》

--据民间机构估计，如果把城市与地区的债券纳入欧洲央行(ECB)的刺激计划，欧洲央行可能得以把量化宽松(QE)延长到2018年下半年较晚的时候，比原定结束时间超过两年。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 237,950

上周三 244,930

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当期变化 -6,980

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行副总裁岩田规久男表示，日本通胀展望面临的风险没有上升到足够程度，不必立即扩大货币刺激计划。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率持稳在0.86%。

《本周主要新闻》

--台湾央行周一公布，当日共发行2,703亿台币定存单；与当日存单到期金额2,707亿台币相较，存单发行余额减4亿台币。

--台湾央行周二公布，当日共发行5,743.5亿台币定存单；与当日存单到期金额5,742.20亿台币相较，存单发行余额增加1.3亿台币。

--台湾央行周三公布，当日共发行2,351.5亿台币定存单；与当日存单到期金额2,351.50亿台币相较，存单发行余额无增减。 (完)