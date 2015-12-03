美国联邦储备理事会(美联储)主席叶伦周三表示，她“期待”升息的那一天，这将是美国经济从衰退中复苏的证明。叶伦在华盛顿经济俱乐部发表讲话时表达了对美国经济的信心，称直到10月的就业增长表明，就业市场正在痊愈，尽管还没有达到最佳状态。