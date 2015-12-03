美国联邦储备理事会(美联储)主席叶伦周三表示，她“期待”升息的那一天，这将是美国经济从衰退中复苏的证明。叶伦在华盛顿经济俱乐部发表讲话时表达了对美国经济的信心，称直到10月的就业增长表明，就业市场正在痊愈，尽管还没有达到最佳状态。
加拿大央行周三决定维持利率不变，但警告称，家庭支付能力的脆弱性继续上升，因房贷利率偏低导致家庭负债水平高企。
美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点
基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点
加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点
巴西 Selic利率14.25% 2015年7月29日升50基点
亚洲
日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调
贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点
中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点
一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点
台湾 重贴现率1.750% 2015年9月24日降12.5基点
担保放款融通利率2.125% 2015年9月24日降12.5基点
短期融通利率4% 2015年9月24日降12.5基点
香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点
隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点
韩国 基本利率(base rate)目标1.50% 2015年6月11日降25基点
澳洲 隔夜拆款利率2.00% 2015年5月5日降25基点
马来西亚 隔夜政策利率3.25% 2014年7月10日升25基点
新西兰 官方指标利率2.75% 2015年9月10日降25基点
泰国 一天期附买回利率1.50% 2015年4月29日降25基点
菲律宾 隔夜借款利率4.0% 2014年9月11日升25基点
印度 附买回利率6.75% 2015年9月29日降50基点
附卖回利率5.75% 2015年9月29日降50基点
印尼 指标利率7.50% 2015年2月17日降25个基点
欧洲
欧元区 主要再融资利率0.05% 2014年9月4日降10基点
英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点
(Bank Rate paid on commercial bank reserves)
瑞士 利率目标区间负1.25-负0.25% 2015年1月15日降50基点
瑞典 附买回利率负0.35% 2015年7月2日降10基点
丹麦 贷款利率0.05% 2015年1月19日降15基点
存单(CD)利率负0.75% 2015年2月5日降25基点
挪威 指标利率0.75% 2015年9月24日降25基点
俄罗斯 指标一周期回购利率11% 2015年7月31日降50个基点
非洲
南非 附买回利率6.0% 2015年7月23日升25基点
* 以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。
** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5
.25%。(完)
(整理 蔡美珍；审校 于春红)