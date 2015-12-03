新兴汇市：亚币因叶伦鹰派言论承压；但欧洲央行放松预期抑制跌幅

韩元兑美元盘中跌幅深达0.5%，触及1,170.4，为11月18日以来最弱。
外资连续两天卖超韩股，卖超2,587亿韩元。
韩元收复稍早多数跌幅，因出口商在1,170附近买进韩元结汇。
分析师指出，韩元技术面支撑在1,175.1，为9月至10月升势的61.8%费波纳奇回档位。
印尼卢比兑美元下跌0.4%，至13,850，为10月8月以来最弱水准，主要受企业年底支付及汇款的美元需求打压。
分析师称，印尼卢比技术支撑位在13,855，为100日均线位置。
随着油价上涨逾1%，马币(林吉特) 转升。此前有报导称，沙特将提出平衡油市的建议。
亚洲 当日 今年以来 2014年
最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价
日圆 123.44 123.24 -0.16 -3.06 119.66
坡元 1.4107 1.4117 +0.07 -6.00 1.3260
台币 32.752 32.903 +0.46 -3.16 31.718
韩元 1163.75 1164.30 +0.05 -5.54 1099.30
泰铢 35.85 35.81 -0.11 -8.23 32.90
菲律宾披索 47.13 47.10 -0.06 -5.11 44.72
印尼卢比 13840.00 13795.00 -0.33 -10.55 12380.00
印度卢比 66.72 66.59 -0.19 -5.52 63.03
马币 4.2280 4.2325 +0.11 -17.30 3.4965
人民币 6.3990 6.3988 -0.00 -3.05 6.2040
(完)
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(编译/审校 汪红英/刘秀红/蔡美珍/李爽/于春红)