《路透晚报》--12月3日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：保持人民币汇率基本稳定，分类开展金融改革创新试点--国务院

中国国务院周三召开常务会议表示，人民币入篮SDR有利于助推人民币逐步国际化进程，并重申中国将坚持有管理的浮动汇率制度，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，有序实现人民币资本项目可兑换。

--中国数据：财新11月服务业PMI再度下滑至51.2，经济筑底仍需时日

需求疲弱、新订单指数降至逾一年次低水平，拖累财新中国11月服务业PMI再度下滑。制造业和服务业双双低迷，暗示下半年保7难度加大，经济筑底仍需时日。中国11月服务业采购经理人指数(PMI)回落至51.2，上月为52.0。

--亚洲经济：亚开行上调中国今年经济增幅预估至6.9%，明年仍为6.7%

亚洲开发银行小幅上调中国2015年经济增长预估，支持了该国经济今年将避免经济硬着陆的预期。其在周四公布的最新展望报告中称，中国2015年经济增幅预计为6.9%，略高于之前预计的6.8%。该行维持对中国2016年经济增长6.7%的预期不变。

--香港数据：11月PMI持平上月为46.6，私营经济下行走势持续--日经

日经香港11月PMI为46.6，持平10月的水平，显示香港私营经济下行走势持续，且恶化程度显着。企业汇报11月份新业务总量大幅累减，惟缩减率已较10月缓和；市道疲弱、客户消费意欲不振，均对新订单增长构成压力。

【金融】

--中港个股：工行委托标准银行发债融资，为亚洲首发兰特欧洲债券机构

以资产计中国最大银行--工商银行周四表示，该行与南非标准银行签署发债合作协议，委托标准银行以发行兰特欧洲债券方式融资100亿兰特。

--英国个股：渣打关闭美国及欧洲的人民币应用策略部门--消息

据一名直接了解情况的消息人士表示，业务聚焦亚洲的渣打集团已关闭其在美国及欧洲的人民币应用策略部门（RMB Solutions），作为该行大型重组的一部分，逼使其对业内增长迅速的业务开刀。

【固定收益】

--《分析》中国IPO申购洪峰安然过境，央行呵护有加年末资金面无虞

在中国央行顺势加量逆回购的呵护下，A股IPO重启后的首轮申购高峰本周安然度过。业内人士认为，公开市场单周净投放500亿元人民币，明确央行维稳姿态；尽管年末将至，但市场对流动性预期仍显乐观。

--中国债市动态：现券暖意未散收益率继续小降，地方债流动性初显

伴随着国债期货的连涨，中国银行间债市周四现券也暖意未散，收益率继续小幅下行，其中三至五年金融债跌幅领先，幅度约2-3个基点(bp)。另外，此前罕有交投的地方债，近期成交有所增加，品种也从11月下旬的以七年为主，扩大至三到10年多个期限。

--中国货币市场：回购利率持稳，IPO资金部分解冻及逆回购放量助力流动性

中国银行间市场周四主要回购利率变动不大，资金面维持宽松。交易员表示，今日大行融出较多，且新股申购资金部分解冻，再加上央行逆回购操作规模放量，整体流动性充足。

--中国金融：固收市场创新品种发展迎窗口期，熊猫债与消费类ABS或将扩容

人民币离/在岸利差变化和国内信用风险新特点，给中国债券市场创新品种的发展带来机遇。中诚信国际评级公司认为，未来，熊猫债市场将扩容，迎来快速发展期；此外，消费类贷款资产证券化(ABS)逐渐活跃。

--新债招标：中国进出口行三年固息增发债收益率3.0891%，五年3.3395%--业内人士

业内人士周四透露，中国进出口银行上午招标的三年、五年和10年期增发债中标收益率分别为3.0891%、3.3395%、3.5537%，对应投标倍数依次为3.53倍、3.04倍、2.53倍。一年期固息债中标利率为2.70%，对应投标倍数4.30倍。

--新债招标：青岛3-10年一般地方债利率较下限上浮24-25bp--业内人士

业内人士周四透露，中国青岛市上午招标的三、五、七及10年期一般地方债，中标利率较投标区间下限上浮24-25个基点(bp)。福建五年及10年专项地方债利率均较下限上浮25bp；福建3-10年一般地方债利率均较下限上浮25bp。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘小幅走升，年底对敲兴盛致成交继续放大

人民币兑美元即期周四早盘波动小升，无视中间价贬至逾三个月新低。受美指走高影响，离岸市场跌势加剧，两岸价差扩大至近500点。交易员称，美指走高打压离岸人民币汇价，境内虽有贬值预期但忌惮监管层维稳，短期仍将维持区间波动。

--路透专访：中行新推人民币指数管理一带一路汇率风险，助人民币国际化--专家

加入SDR后人民币国际化进程将提速，而全球经济复苏不均衡加剧新兴市场汇率风险。中国银行新推出“一带一路”人民币汇率指数(BOC OBORR)，为管理中国与沿线国双边经贸中的汇率风险助一臂之力，且作为首个新兴市场人民币汇率指数，将助力人民币国际化更进一步。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收升1.4%连续第四日上涨，个股跷跷板效应明显

中国股市沪综指周四收升1.4%，连续第四日上涨。分析师称，今日大盘继续震荡，板块间轮动较快，存量资金博弈激烈，致大小盘股之间的跷跷板效应明显。若后市无实际利好出台，料有限的量能难以支持大盘持续向上，短线将续维持震荡态势。

--中国个股：新潮实业拟83亿元间接获得海外油田资产，配套融资至多20亿

停牌近五个月的中国烟台新潮实业股份有限公司周四公告，拟发行股份及支付现金方式，以83亿元人民币收购宁波鼎亮汇通股权投资中心100%股权，进而间接获得其持有的美国油田资产，同时配套融资至多20亿元。

--香港个股：碧桂园有意分批发行境内公司债券，规模上限200亿元人民币