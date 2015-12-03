中国货币市场：回购利率持稳，IPO资金部分解冻及逆回购放量助力流动性

路透北京12月3日 - 中国银行间市场周四主要回购利率变动不大，资金面维持宽松。交易员表示，今日大行融出较多，且新股申购资金部分解冻，再加上央行逆回购操作规模放量，整体流动性充足。

“（隔夜和七天）加权（利率）基本没变化，实际成交来看，七天品种最早有加20bp（基点）出的，但后来出的多了，利率回到加权水平，甚至还有减点出的。”华南一基金交易员说。

她并称，短期来看，跨年资金由于需求较多，利率或略有上行，但年内到期资金料以平稳为主。

华东一银行交易员亦表示，今天资金面非常宽松，而且很多非银机构新股申购资金解冻，叠加本周央行逆回购资金投放加大，流动性充足；但鉴于逆回购规模相对有限，对市场实际影响不大。

中国央行公开市场今日进行了300亿元人民币逆回购操作，期限七天，利率持稳在2.25%。据此计算，公开市场本周净投放500亿元，上周资金投放量则与到期量持平。业内人士认为，央行此举明确维稳姿态；尽管年末将至，但市场对流动性预期仍显乐观。

中国重启首次公开发行(IPO)后的首批10只新股本周集中申购，其中八家网上申购日为周二，另两家分别为周一和周三。由于这批新股仍沿用预缴款制度，估计吸引数以万亿计的资金参与申购。 其中，周二网上申购的八家新股中，拟创业板上市的润欣科技 网上中签率低至0.1470%，超额认购倍数680倍。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间14:41 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

----------------------------------------------------------

质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.7707 1.7694 +0.13

七天 2.2961 2.3350 -3.89

14天 2.5987 2.6258 -2.71

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.1200 3.0100 +11.00

七天 2.0000 2.4300 -43.00

14天 2.1550 2.4900 -33.50

回购定盘利率

其中:隔夜 1.7800 1.7700 +1.00

七天 2.3500 2.3800 -3.00

14天 2.6200 2.8000 -18.00

Shibor

其中:隔夜 1.7870 1.7860 +0.10

七天 2.2920 2.2930 -0.10

三个月 3.0430 3.0420 +0.10