更正-日本债市：公债价格上涨，ECB会议前日债标售获得良好需求(12月3日)

(更正：第二段译文有误，应为“指标10年期日债期货价格涨0.01点”，而非“指标10年期日债价格涨0.01点”)

路透东京12月3日 - 日本公债价格周四持平至微幅上涨，此前日本长期公债标售获得良好需求，市场从中获得线索。今日欧洲央行将举行政策会议，料扩大刺激规模。

指标10年期日债期货 价格涨0.01点，至148.57，10年期现货公债收益率 跌0.5个基点，至0.315%。

20年期公债收益率 跌1.0个基点，至1.055%。

此项“流动性增强”公债标售获得强劲需求，投标金额是标售金额3,000亿日圆的三倍多。

另外，来自财务省的数据还显示，外资上周购买了超过1万亿(兆)日圆的日本公债，因欧元区公债收益率深陷负值，这使日本公债对于外资而言相对具有吸引力。

欧洲央行料放松货币政策，这可能增加日本公债的吸引力。日本期限在三年以上的公债的收益率仍为正值。

而相比之下，德国期限在六年以下以及法国期限在五年以下的公债的收益率均为负值。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 -0.015% +0.0 -0.015%

五年期公债 0.030% +0.0 0.030%

10年期公债 0.315% -0.5 0.320%

20年期公债 1.055% -1.0 1.065%

30年期公债 1.390% +0.0 1.390%

10年期公债期货 <0#JGB:> 148.57 +0.01 148.56

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

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