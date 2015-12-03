欧洲个股：百威英博将出售SABMiller旗下Grolsch和Peroni两个品牌

路透布鲁塞尔12月3日 - 全球最大的啤酒商--百威英博 考虑出售SABMiller 旗下Grolsch和Peroni两个啤酒品牌，以此打消欧盟对其计划收购SABMiller而可能产生的垄断忧虑。

出售上述品牌及它们在意大利、荷兰和英国的相关业务，将取决于百威英博收购SABMiller。百威英博已提出以现金加股票的方式收购SABMiller，报价约合720亿英镑(1,080亿美元)。

百威英博表示，鉴于业务重点在高级啤酒，其还希望出售总部在伦敦的Meantime Brewing Company。

百威英博在声明中称，“就像以前宣布的将Miller(美国)业务出售给Molson Coors一样，这些措施反映了百威英博为打消监管机构忧虑所作的积极努力。”(完)