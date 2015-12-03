《汇市简讯》若英国服务业PMI优于预期，英镑/美元可望回升至1.50

投行观点：强生目标价从122美元上调至124，评级为中性--摩根大通
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0814GMT
* 空头获利了结，助英镑自周三创下的八个月低点1.4897美元回升
* 回升走势在距离4月23日低点1.4960约3个跳动点处触顶，之后又回落至1.4922低点
* 英国将于0930GMT公布服务业采购经理人指数(PMI)，可能会引发进一步了结英镑空头获利
* 路透调查分析师预估英国11月服务业PMI将为55。在突破1.4960之后，1.50将面临阻力
* 叶伦“期待”10年来的首次升息 ，预料12月16日将采取行动
* 英国国会通过决议后，对叙利亚进行首度空袭(完)
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全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 于春红)
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路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
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