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市场报道 | 2015年 12月 3日 星期四 16:23 BJT

《汇市简讯》若英国服务业PMI优于预期，英镑/美元可望回升至1.50

0814GMT

* 空头获利了结，助英镑自周三创下的八个月低点1.4897美元回升

* 回升走势在距离4月23日低点1.4960约3个跳动点处触顶，之后又回落至1.4922低点

* 英国将于0930GMT公布服务业采购经理人指数(PMI)，可能会引发进一步了结英镑空头获利

* 路透调查分析师预估英国11月服务业PMI将为55。在突破1.4960之后，1.50将面临阻力

* 叶伦“期待”10年来的首次升息 ，预料12月16日将采取行动

* 英国国会通过决议后，对叙利亚进行首度空袭(完)

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全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 于春红)

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