台湾货币市场：12月4日及本提存期资金预期变化一览表

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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路透台北12月4日 - 台湾货币市场周五和本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期258亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 ---------------------------------------------------------------- (本提存期) **宽松因素： --央行存单到期 5兆(万亿)2,164.6亿台币： 12/07 8,746.80亿台币 12/08 1,977.50亿台币 12/09 4,740.50亿台币 12/10 5,921.80亿台币 12/11 598.50亿台币 12/14 507.00亿台币 12/15 5,468.50亿台币 12/16 1,587.30亿台币 12/17 1,893.50亿台币 12/18 575.00亿台币 12/21 270.50亿台币 12/22 493.00亿台币 12/23 4,609.50亿台币 12/24 1,270.20亿台币 12/25 297.00亿台币 12/28 2,690.00亿台币 12/29 5,703.50亿台币 12/30 2,355.50亿台币 *12/31 2,453.00亿台币 2016/1/1 6.00亿台币 *表新增或更新。 ----公债付息共6.375亿台币。 12/28 99甲9期5息 6.375亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素： --12/07：央行发行1,500亿台币一年期定存单，4日标售。 --12/11：财政部二次增额发行10年期104甲12期公债，暂定金额300亿台币，8日标售。 --12/16：央行发行300亿台币两年期定存单，15日标售。 --12/29：财政部发行财104-8期国库券，金额暂定350亿台币，28日标售。 --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 (完) (记者 罗两莎 ；审校 詹静宜)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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