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市场报道 | 2015年 12月 3日 星期四 16:45 BJT

全球贵金属：12月2日SPDR黄金持仓减少2.41%，iShares白银下降0.04%

路透12月3日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三黄金持仓量较周二下降2.41%，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓减少0.04%。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减

SPDR 20,545,223.3 12月2日 21,052,432.2 12月1日 -507,208.9 -2.41%

iShares 319,220,388.4 12月2日 319,353,506.3 12月1日 -133,117.9 -0.04%

(完)

(编译 张涛；审校 于春红)

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