欧元债市：德国两年期公债收益率接近低点，因预期ECB将推组合拳

中国外汇：银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计--外管局
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
其他选项包括推出两级存款利率机制，将量化宽松(QE)政策延至2016年9月以后，将合资格资产池扩大至包括市政债券甚至是不良贷款在内。
鉴于各类方案都已反映在市场价格，投资者质疑德拉吉是否会令市场大失所望，但他们并不愿为此进行押注。。
KBC策略师Piet Lammens预计欧洲央行会将存款利率下调10个基点，将QE规模每月扩大200亿欧元。他称这是“保守”预估。
德国两年期公债收益率(殖利率) 上升不到1个基点至负0.426%，周三触及纪录最低负0.434。五年债收益率 低于存款利率，报负0.206%，距离其最低水平不到2个基点。
10年期德债收益率 升1个基点至0.485%。欧元区多数10年债收益率距离5月以来最低位不到10个基点。
德国和美国两年期公债收益率之差为139个基点，为2006年以来最阔。美联储主席叶伦周四还将再度发表讲话，投资者将观察她对欧洲央行行动的反应。
西班牙和法国将在今日稍晚发债。 (完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 汪红英/刘秀红；审校 张明钧)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
消息人士表示，新债发行数量估计为35.6万亿(兆)日圆(3,094亿美元)，即将到来的财政年度计画发行量为34.4万亿日圆；消息人士要求匿名，因估计数字尚未定案。
路透北京1月20日 - 中国国务院周五发布意见称，将加快制度创新，营造包容支持创业创新和推动传统产业提质增效的制度环境。其中包括优化金融支持体系，调整完善创业投资法规政策，激励引导创投机构加大对新创办企业的投入比重；建立健全知识产权质押登记公示系统，研究设立国家级无形资产转让交易平台。