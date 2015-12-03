欧元债市：德国两年期公债收益率接近低点，因预期ECB将推组合拳

其他选项包括推出两级存款利率机制，将量化宽松(QE)政策延至2016年9月以后，将合资格资产池扩大至包括市政债券甚至是不良贷款在内。

鉴于各类方案都已反映在市场价格，投资者质疑德拉吉是否会令市场大失所望，但他们并不愿为此进行押注。。

KBC策略师Piet Lammens预计欧洲央行会将存款利率下调10个基点，将QE规模每月扩大200亿欧元。他称这是“保守”预估。

德国两年期公债收益率(殖利率) 上升不到1个基点至负0.426%，周三触及纪录最低负0.434。五年债收益率 低于存款利率，报负0.206%，距离其最低水平不到2个基点。

10年期德债收益率 升1个基点至0.485%。欧元区多数10年债收益率距离5月以来最低位不到10个基点。

德国和美国两年期公债收益率之差为139个基点，为2006年以来最阔。美联储主席叶伦周四还将再度发表讲话，投资者将观察她对欧洲央行行动的反应。

西班牙和法国将在今日稍晚发债。 (完)

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