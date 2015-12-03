《全球汇市》欧元空仓规模庞大，欧洲央行面临兑现市场预期的压力

有些市场人士认为，由于卖出欧元已成为投资者如此显而易见的策略，近期欧元有空头回补的可能。
“一个多月以来市场一直在讨论这个，所以我认为，欧洲央行今天可能采取的任何放松举措都已被消化，欧元可能上涨，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示。
民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告进一步提振美元。该报告显示，11月民间就业岗位增加21.7万个，预估为增加19.0万个，这对于周五的非农就业报告是个好兆头，并缓解了周二美国疲弱制造业数据引发的担忧。
美元兑日圆 周四涨0.2%至123.49日圆，接近三个月高点123.77。欧元/美元较纽约尾盘跌约0.33%，报1.0578。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0570 1.0611 -0.39 -12.62 1.2097
美元/日圆 123.51 123.24 0.22 3.39 119.68
欧元/日圆 130.58 130.77 -0.15 -10.08 144.77
美元/瑞郎 1.0233 1.0181 0.51 2.94 0.9941
英镑/美元 1.4926 1.4948 -0.15 -4.15 1.5573
美元/加元 1.3328 1.3342 -0.10 14.72 1.1618
澳元/美元 0.7322 0.7307 0.21 -10.36 0.8168
新西兰元/美元 0.6657 0.6635 0.33 -14.62 0.7797
欧元/瑞郎 1.0822 1.0808 0.13 -10.01 1.2026
欧元/英镑 0.7080 0.7097 -0.24 -8.70 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.1947 9.2068 -0.13 -2.28 9.4688
美元/挪威克朗 8.6606 8.6506 0.12 15.91 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译/审校 白云/李爽/张涛/蔡美珍/于春红)