重温稿-台湾货币市场：短率因期底补基数因素而微升，市场罕见出现缺钱情况

* 隔拆利率微升，仅少数银行资金充沛 * 寿险公司暂时休息，短票利率持稳 * RP利率持平，惟券商酝酿降息 记者 罗两莎 路透台北12月3日 - 台湾银行间拆款利率周四微升。资金调度人士指出，因今天 是本提存期最后一天，除少数一、两家大型银行仍有大量资金可供拆出，各大银行为 了补基数四处找钱，出现罕见的大、中、小型银行同时均缺钱的异常情况。 他们表示，以往市场上的资金供给者，今天不是暂停拆出，就是一早拆款额度即 用磬，而资金有小多的银行考量期底因素，暂时按兵不动，致市场资金〞表面上〞看 来非常宽松，惟仅集中在少数银行手中。 〞今天真奇怪，怎么大家都打来要钱啊？我们的钱都被借光了。〞一位大型金融 机构资调人员说。 三位大型银行资调人员均称，今天为了要补基数，几乎是停止拆出，甚至还要拆 入资金。 而市场公认资金充沛的〞金主〞资调人员亦指出，今天电话接不完，各类型的银 行都有拆借需求，利率微幅拉升。 他们表示，今天多数银行均有小缺口，拆借需求大增，隔拆利率反应市场资金状 况，自0.300%微幅拉升至0.31%至0.32% 今日收盘 上日收盘 隔夜银行间拆款加权平均利率 0.302% 0.301% --隔夜拆款利率区间 0.270-0.320% 0.270-0.325% --一周拆款利率区间 0.300-0.380% 0.280-0.375% **短票利率持稳** 短票市场方面，票券公司交易员称，因今天是期底，整体资金虽宽松，惟分配不 均，且某大寿险公司〞暂时休息〞，短票利率持稳。 〞听说外面有点躁动，今天好多家银行到处找钱，拆款利率上来一点点，但短票 利率跟昨天一样。〞一位大型票券公司主管说。 票券公司交易员指出，今天某大寿险公司没进场，利率持平，银行端短票利率在0 .37%在原水准。 今日大型票券商与银行间承作的自保30天短票与上日大致相同，主要成交在0.37% ；60天期、90天期短票利率主要成交在0.38%和0.39%；上日亦同。 集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率在0 .375%，前日为0.376%；上日区间为0.36-0.49%，前日则为0.370-0.470%；上日成交量 24.08亿台币，前日14.43亿台币。 台湾央行今日共发行2,479亿台币定存单；与今日存单到期金额2,476.50亿台币相 较，存单发行余额增2.5亿。 本周到期定存单金额共1兆3,535.2亿台币；周五258亿。 拆款中心资料 显示，周四超额准备为913亿台币，累积超额准备9,865亿台 币、加计前期1%的超额准备达1兆878亿台币。 **RP利率持平* 债券附买回(RP)市场方面，证券商交易员表示，今天市场资金偏多，投信和寿险 资金充沛，在一券商昨天开第一枪后，市场开始酝酿降低利率。 〞市场钱偏多，利率没变，但我们在酝酿降利率，慢慢来吧。〞一位大型券商交 易员说。 昨天率先调降RP利率的券商交易员称，今天市场资金充沛，尤其是投信和寿险公 司，钱几乎是〞没有停止的多。〞 今天证券商10天期公债的附买回利率主要成交利率0.38-0.39%，上日主要成交在0 .39-0.40%；10天期以上公司债RP主要成交在0.48-0.49%，上日亦同。债券附买回成交 利率高低，与票券商及各金融机构的信评条件/议价能力和承作对象各有不同，因此成 交利率区间差异相当大。 在票券商方面，交易员表示，今天投信和寿险公司资金依旧偏多，RP利率维持不 变。但考量美国FED将升息，年关资金比较不好调度，近日陆续安排跨年资金。 〞今天还是多钱，但我们的缺口只留给跨年的，寿险公司也慢慢可以跨过去了。 〞一位大型票券公司交易员说。 今天大型票券商与金融机构承作的短天期债券利率与上日同水准相近；短天期公 债附买回利率区间落在上日水准，在0.30-0.32%；短天期公司债附买回利率区间在0.3 4-0.36%，上日亦同。(完) (记者 罗两莎 ；; 审校 杨淑祯)